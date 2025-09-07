کشف ۵۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بشارتی در تشریح این خبر اظهار کرد: در ادامه ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با هدف پاکسازی مناطق آلوده به مدت ۷۲ ساعت در استان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با تلاش همه جانبه صورت گرفته تعداد ۷ نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی استان اظهار کرد: در بازرسی از منازل و مخفیگاه‌های متهمان تعداد ۲۲ قبضه سلاح جنگی و ۳۵ قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد.

رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شدند، خاطر نشان کرد: به منظور حفظ آسایش و آرامش شهروندان طرح‌های پاکسازی و برخورد با دارندگان سلاح‌های غیر مجاز به صورت مستمر و با اقتدار در سطح استان اجرا می‌شود.

سرهنگ بشارتی در پایان یکی از تأثیرات مهم اجرای این طرح را کاهش دسترسی مجرمین و افراد فرصت طلب به موارد ممنوعه مانند سلاح و مهمات غیر مجاز و کاهش وقوع جرایم از جمله جرایم خشن و ارتقا ضریب امنیت اجتماعی عنوان کرد.