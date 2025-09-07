سازمان های مردم نهاد ایلام به سمت تخصصی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز یکشنبه در نشست شورای اجتماعی استان و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده، با تقدیر از نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: استان ایلام در ایام اربعین میزبان بیش از سه میلیون و ۲۹۰ هزار زائر بود و با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی شهر مهران به‌عنوان نزدیک‌ترین و امن‌ترین مسیر، خدمات بی‌نظیری به زائران ارائه شد.

وی افزود: این موفقیت، حاصل همدلی و همکاری همه‌جانبه مردم مهمان‌نواز استان، دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه سمن‌ها بود که با حضور میدانی و فعالیت داوطلبانه، نقش مکمل و تسهیل‌گر خود را به بهترین شکل ایفا کردند.

استاندار ایلام با اشاره به کارکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در تکمیل مأموریت‌های دولت، گفت: سمن‌ها بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل می‌گیرند و در حوزه‌هایی که دستگاه‌های دولتی به دلیل محدودیت‌های زمانی و ساختاری امکان اجرای کامل برنامه‌ها را ندارند، می‌توانند با ابتکار، ارتباطات گسترده و تخصص علمی به شناسایی، ریشه‌یابی و حل مشکلات کمک کنند.

کرمی دو عامل «اعتمادسازی» و «تخصص‌گرایی» را ارکان اثرگذاری سمن‌ها دانست و ادامه داد: اعتماد جامعه و مسئولان زمانی جلب می‌شود که این تشکل‌ها با تکیه بر پژوهش‌های علمی و شناخت دقیق مسائل، ضمن گفت‌وگو و تعامل، راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه کنند.

وی با اشاره به اولویت‌های اجتماعی استان، خاطرنشان کرد: مسائلی چون جوانی جمعیت و نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون با دستور و بخشنامه حل نمی‌شوند، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت خودجوش مردمی هستند که سمن‌ها می‌توانند در این عرصه‌ها پیشرو باشند.

استاندار ایلام در ادامه با تأکید بر لزوم نقد مسئله‌محور و با بیان اینکه مسئولان از نقد اصولی استقبال می‌کنند، تصریح کرد: نقد سازنده باید علمی و راهکارمحور باشد تا زمینه پیشرفت را فراهم کند، نه اینکه به مسائل شخصی و حاشیه‌ای بپردازد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، مسائل اجتماعی و فرهنگی را مطرح کرد و گفت: با حضور گسترده‌تر اعضای سمن‌ها در این کارگروه‌ها و تعامل مستمر با استانداری، می‌توان از ظرفیت‌های فکری و تخصصی آنان برای حل مشکلات استفاده کرد.