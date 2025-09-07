به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، این طرح از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. ثبتنام از طریق عاملیتهای بهمن دیزل در سطح کشور انجام میشود.
در این مرحله، طیف متنوعی از کامیونتها، کامیونها و کشندههای بهمندیزل عرضه میشوند. محصولات شامل کامیونت فورس ۳.۸ تن در دو مدل بنزینی و دوگانهسوز، کامیونهای فورس ۶ تن در نسخههای کابیندار و بدون کابینخواب، کامیون فورس ۱۲ تن، کامیون امپاور ۱۹ تن BD۳۰۰ در دو مدل باری و کمپرسی و همچنین کشنده تکمحور بایک X۹ هستند. قیمت این خودروها بر اساس مصوبات شهریور ۱۴۰۴ تعیین شده و به ترتیب از حدود ۱۳ میلیارد ریال برای فورس ۳.۸ تن بنزینی تا حدود ۷۹ میلیارد ریال برای کشنده بایک X۹ متغیر است.
طبق برنامه زمانبندی، تحویل محصولات بسته به مدل از هفته آخر مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا هفته سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت. خودروها همگی به رنگ سفید عرضه میشوند و مشمول بیمه شخص ثالث و گارانتی معتبر خواهند بود. همچنین در صورت تأخیر در تحویل، جریمهای معادل ۲.۵ درصد ماهانه بهصورت روزشمار برای مشتریان لحاظ خواهد شد.
هر کد ملی تنها مجاز به ثبتنام یک دستگاه خودرو است و مشتریان باید ظرف سه روز کاری پس از ثبتنام، مدارک کامل خود را به عاملیت انتخابی ارائه کنند. عاملیت نیز حداکثر ظرف چهار روز کاری موظف است پرونده را به واحد فروش شرکت ارسال کند.
بهمندیزل تأکید کرده است که پرداختها فقط باید از طریق درگاه رسمی آنلاین انجام شود و هرگونه پرداخت وجه یا توافق خارج از سامانه فاقد اعتبار است. همچنین تمامی هزینههای قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، بیمه شخص ثالث و هزینههای شمارهگذاری در قیمت خودرو لحاظ شده و در صورت تغییر قوانین، مابهالتفاوت بر عهده خریدار خواهد بود.
این طرح فرصتی ویژه برای فعالان حوزه حملونقل و شرکتهای لجستیک است تا با بهرهمندی از قیمتهای مصوب شهریور ۱۴۰۴، محصولات متنوع بهمندیزل را با موعد تحویل مشخص خریداری کنند.
بخشنامه طرح فروش نقدی محصولات سنگین و نیمهسنگین بهمن دیزل را اینجا ببینید.
