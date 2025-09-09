به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهمن‌دیزل شرایط جدید فروش نقدی–اعتباری محصولات خود را ویژه نیمه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. این طرح از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۲ شهریور آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ یا تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به عاملیت‌های بهمن دیزل در سطح کشور مراجعه کنند.

در این مرحله، سبد گسترده‌ای از محصولات بهمن‌دیزل شامل کامیونت‌های فورس ۳.۸ تن (بنزینی و دوگانه‌سوز)، کامیون‌های فورس ۶ تن در دو نسخه کابین‌خواب‌دار و بدون خواب، کامیون ۱۲ تن فورس، امپاور ۱۹ تن کمپرسی BD۳۰۰ و کشنده تک‌محور بایک X۹ عرضه شده‌اند. بهای خودروها بر اساس قیمت مصوب شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده و برای هر محصول، امکان انتخاب شیوه بازپرداخت نقدی–اعتباری وجود دارد.

در روش خرید اعتباری، مشتریان با پرداخت ۵۰ درصد مبلغ خودرو به‌عنوان پیش‌پرداخت، می‌توانند مابقی وجه را در قالب اقساط ۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد یا ۱۲ ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد تسویه کنند. بازپرداخت اقساط در قالب چک‌های صیادی یک‌ماهه انجام خواهد شد و علاوه بر آن، یک فقره چک تضمین به تاریخ آخرین قسط نیز دریافت می‌شود. تمامی خودروها در این طرح به رنگ سفید و با مدل ۱۴۰۴ عرضه می‌شوند و مشمول یک‌سال بیمه بدنه هستند که مبلغ آن در اقساط لحاظ شده است.

زمان تحویل محصولات بسته به مدل متفاوت است؛ کامیونت‌های فورس ۳.۸ تن (بنزینی و دوگانه‌سوز) در هفته آخر مهرماه ۱۴۰۴، کامیون فورس ۶ تن کابین‌خواب‌دار در هفته آخر مهرماه، کامیون فورس ۶ تن بدون خواب در هفته آخر آبان‌ماه، کامیون فورس ۱۲ تن در هفته دوم آبان‌ماه، امپاور ۱۹ تن کمپرسی در هفته آخر آبان‌ماه و کشنده بایک X۹ در هفته پایانی مهرماه ۱۴۰۴ تحویل خواهند شد.

ثبت‌نام تنها برای مشتریان بالای ۱۸ سال امکان‌پذیر است. کلیه هزینه‌های قانونی شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های مرتبط در قیمت شهریورماه لحاظ شده است و در صورت تغییر قوانین یا تعرفه‌ها، پرداخت مابه‌التفاوت بر عهده مشتری خواهد بود. در صورت بروز تأخیر در تحویل، شرکت بهمن‌دیزل متعهد به پرداخت جریمه دیرکرد معادل ۲.۵ درصد ماهانه به‌صورت روزشمار خواهد بود.

این طرح فروش فرصتی ویژه برای فعالان حوزه حمل‌ونقل و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم کرده تا با استفاده از قیمت‌های مصوب شهریورماه و شرایط تسهیلات متنوع، نسبت به خرید محصولات جدید و به‌روز بهمن‌دیزل اقدام کرده و خودروهای خود را در موعد مقرر تحویل بگیرند.

بخشنامه فروش را از اینجا دریافت کنید.