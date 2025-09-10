روایت بازار مدینه در جهان امروز؛ تجربه‌ اقتصادی صدر اسلام بازخوانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رادیو اقتصاد در ایام هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت و امام جعفر صادق (ع)، ویژهبرنامه «هزار و پانصد سال مهر» را تدارک دیده است که تلاش دارد با نگاهی ترکیبی به تاریخ، اخلاق و اقتصاد، جلوههایی از تأثیر آموزههای دینی در مسیر توسعه پایدار جوامع اسلامی را بازخوانی کند.
الهام مصطفوی تهیهکننده «هزار و پانصد سال مهر» با اشاره به اهمیت پرداخت به این مناسبت ها به خبرنگار مهر گفت: اصلیترین محور برنامه، بازخوانی یکی از اصول اخلاقی صدر اسلام است؛ اصلی که نه تنها در زمان خود باعث همبستگی اجتماعی شد، بلکه امروز نیز میتواند به عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی پایدار مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد برنامه بیان کرد: برنامه با روایت تاریخی از بازار مدینه آغاز میشود؛ بازاری که در پرتو رهبری پیامبر اکرم (ص) و همراهی انصار و مهاجران به محلی برای شکوفایی اقتصادی و همزیستی مسالمتآمیز تبدیل شد.
به گفته مصطفوی، روایت بازار مدینه و مشارکت انصار در اموال و کسبوکار مهاجران، نمونهای برجسته از همدلی اجتماعی است که در شرایط امروز نیز میتواند برای رونق تولید ملی و تقویت سرمایه اجتماعی الهامبخش باشد.
این تهیه کننده اضافه کرد: وقتی مهاجران بدون هیچ دارایی به مدینه آمدند، انصار با دست گشاده به یاری آنان شتافتند و این یاریرسانی نه تنها یک رفتار انسانی، بلکه یک الگوی اقتصادی بود که ثبات و شکوفایی جامعه اسلامی را رقم زد. در کنار این روایت تاریخی، بخشهای متنوعی نیز برای شنوندگان در نظر گرفته شده است. برنامه در قالب آیتمی با عنوان «صلوات در جهان»، به ابعاد اجتماعی و اقتصادی جشنهای میلاد پیامبر (ص) در طول تاریخ میپردازد و نشان میدهد چگونه این جشنها با ایجاد همبستگی دینی و نشاط اجتماعی، بر معیشت و اقتصاد مردم نیز اثرگذار بودهاند.
وی با اشاره به دیگر بخش های برنامه عنوان کرد: همچنین بخش «حکمت صادقانه» به مرور توصیههای اقتصادی امام جعفر صادق (ع) اختصاص دارد. سخنانی که از آن امام بزرگوار بر جای مانده، در زمینههایی همچون دادوستد سالم، پرهیز از اسراف، رعایت حقوق کارگر و ضرورت عدالت اقتصادی، همچنان میتواند چراغ راه اقتصاد امروز باشد. بخش دیگری از این ویژهبرنامه به معرفی کتابهایی در حوزه سیره پیامبر (ص) و امام صادق (ع) میپردازد تا علاقهمندان بتوانند از طریق منابع مکتوب نیز با این گنجینه معرفتی آشنا شوند.
مصطفوی با اشاره به بخش مسابقه گفت: مسابقهای رادیویی طراحی شده است که ضمن ایجاد فضایی شاد، مخاطبان را به تعمیق دانش دینی و اقتصادی خود ترغیب میکند. همچنین تلاوت آیاتی از قرآن کریم درباره جایگاه پیامبر رحمت (ص) فضای روحانی برنامه را غنا میبخشد.
وی اضافه کرد: «هزار و پانصد سال مهر» با اجرای ناصر خیرخواه و شهلا جمشیدیان، تلاشی است برای پیوند زدن گذشته و امروز؛ بازخوانی تجربههای صدر اسلام در بازار مدینه و بازتاب آن در زندگی اقتصادی و اجتماعی امروز ایرانیان. این برنامه با زبان رادیو و از دریچه تاریخ، به مخاطب یادآور میشود که سنت نبوی و آموزههای امام صادق (ع) نه در گذشته، بلکه در زندگی امروز ما نیز زنده و راهگشاست.
این تهیه کننده در پایان بیان کرد: رادیو اقتصاد با این ویژهبرنامه میکوشد، نشان دهد که جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه فرصتی است برای بازاندیشی در شیوههای همبستگی اجتماعی، عدالت اقتصادی و مهرورزی انسانی. فرصتی که میتواند چراغ راهی برای جامعه امروز باشد؛ جامعهای که همچنان نیازمند الگوبرداری از سیره نبوی و حکمت صادقانه است.
