شماره جدید ماهنامه «عصر روشن» بر پیشخوان؛ از دکتر فاطمی تا جنگ ۳۳ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره جدید ماهنامه «عصر روشن» با تصویری از دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت ملی دکتر مصدق، و با تیتر «قتلِ روزنامهنگار» منتشر شد.
این شماره از عصر روشن البته به روایتِ غیر رسمی جنگ اسرائیل با ایران اختصاص داشته که با توجه به مناسبت سالگرد کودتای انگلیسی – آمریکایی علیه دولت ملی ایران، به بررسی شخصیت و عملکرد دکتر فاطمی نیز پرداخته است. در این بخش، سعید کافی انارکی و سهیل قاسمی مقاله نوشتهاند و عکسهایی تاریخی از دکتر فاطمی و دکتر مصدق نیز منتشر شده است. همچنین محمود معتقدی از خاطره دسترسی خود به سند دستنویس پولهای توزیع شده بین کودتاچیان و حامیان آنها نوشته است. او در این مطلب، از نامهای تکاندهندهای در آن فهرست گفته و اینکه حتی پول قند و چای کودتاچیان و حامیانشان نیز پرداخت شده بود.
اما در موضوع روایتِ غیررسمی جنگ اخیر و در بخشهای مختلف مجله همچون «قفسه پشتی»، یک بخش به «پرنیا عباسی»، شاعری که به همراه خانوادهاش در شب اول حملههای اسرائیل در تهران و در خواب پر کشید، اختصاص یافته است. در این بخش، علاوه بر داستان منتشرنشدهای از پرنیا عباسی، آزاده شهریاری (خاله پرنیا)، مونا شهریاری، محمد شهریاری، صدف درخشان، حمیدرضا شکارسری، لی سانگ کی (مؤسس انجمن روزنامهنگاران آسیا)، اشرف ابوالیزید (شاعر و رئیس انجمن روزنامهنگاران آفریقا) و دیمیتریس پی کرانیوتیس (رئیس انجمن شاعران جهان) نوشتههایی دارند. در ادامه روایتِ غیر رسمی جنگ نیز آثاری از مهدی مظفری ساوجی، آیسان نوروزی (آلمان)، فریبا پایدار، بدالرزمان ابکا خواجویی، سارا علیمحمدی، فائزه هنری جعفرپور (کانادا)، سید محمد حسینی و سپیده جدیری (آمریکا) آمده است.
اصل و ترجمه شعر براء قندیل (شاعر اهل و ساکن غزه) و نیز شعر مشترک سمر ناجیا (شاعر فلسطینی مقیم آمریکا) و سپیده جدیری (شاعر ایرانی مقیم آمریکا) نیز در این شماره از مجله عصر روشن درج شده است. در بخش «انجمن شاعران زنده» این شماره نیز شعرهایی از شهناز علیپوری، سهیلا دیزگلی، فائزه هنری جعفرپور و گندم شاهمرادی با موضوع جنگ یادشده منتشر شده است.
در بخش «سریال ایرانی»، بخش یازدهم داستان دنبالهدار «همخونه» اثر مائده مرتضوی نیز با موضوع همین جنگ منتشر شده و بخش «سر خط» این شماره از عصر روشن نیز به ۱۵ گزارش روزانه مربوط به روزهای جنگ و سه روز پس از اعلام آتشبس اختصاص یافته که به قلم علیرضا بهرامی، سردبیر عصر روشن، در رسانههای خارجی منتشر شده است.
همچنین در بخش «گنجنامه»، ویژه کتابخانههای عمومی و کتابداران کشور، آثار برگزیده مردمی از رویداد ملی «ایستاده برای ایران» به قلم فاطمه شهبا، سید علی مستجاب الدعواتی، مریم صفدری و مهدیه رشیدی منتشر شده است، در کنار روایت مشترک یک کتابدار (صبا سیامکی) و کودکش، آسام گرایی.
در بخش «فالش» این شماره از مجله، «لیلیانا آبرئو»، هنرمند فعال موسیقی و فعال اجتماعی پرتغالی معرفی شده است، به همراه عکسهایی که او برای عصر روشن فرستاده. لیلیانا این ماهها در اعتراض به نسلکشی در غزه، در صحنههای موسیقی بسیار فعال بوده است.
ماهنامه فرهنگی هنری عصر روشن به مدیرمسئولی علیرضا بهرامی منتشر میشود. طراحی جلد و مدیریت هنری این مجله با حمیدرضا بیدقی است.
