«سرم خیلی شلوغ است!» همزمان با جهان در ایران؛ کتابی در باب دوست

کتاب جدید الیور جفرز، نویسنده و تصویرگر سرشناس ادبیات کودک، با عنوان «سرم خیلی شلوغ است!» در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد که نشر افق (کتابهای فندق) همزمان با چاپ جهانی و با خرید حق انحصاری نشر اثر (کپیرایت)، این کتاب را با ترجمه رها مقدم به فارسی منتشر میکند.
ادبیات کودک و نوجوان جهان، بار دیگر شاهد انتشار اثری تازه از الیور جفرز خواهد بود؛ نویسندهای که در دو دهه اخیر با آثار خلاقانهاش توانسته از مرزهای سنتی داستانگویی برای کودکان عبور کند. تازهترین اثر او با عنوان «سرم خیلی شلوغ است!» ۹ اکتبر ۲۰۲۵ در سطح بینالمللی منتشر میشود و نشر افق (کتابهای فندق)، همزمان با این رویداد جهانی، نسخه فارسی کتاب را منتشر خواهد کرد.
این کتاب روایتی تصویری و طنزآمیز درباره اهمیت دوستی و خیالپردازیهای کودکانه است. شخصیت اصلی داستان، بریجت، دختری است که با شور و شوق در انتظار جشن تولدش است تا در کنار دوستانش خوش بگذراند. با این حال، هر کدام از دوستان بهانهای برای «سرشلوغی» دارند و به نظر میرسد روز تولد بریجت را فراموش کردهاند. این روایت به یأس و دلخوری دخترک منجر میشود، اما با یک چرخش شیرین و غافلگیرکننده روند داستان تغییر میکند؛ دوستان بریجت تصمیم میگیرند که جبران کنند و....
ویژگی بارز کتاب «سرم خیلی شلوغ است!» را میتوان طنز هوشمندانه الیور جفرز در متن و تصویر دانست. استفاده از خطوط ساده، رنگهای گرم و جزئیات کوچک اما کلیدی آثار او را برای طیف گستردهای از مخاطبان خردسال تا بزرگسال جذاب و خوشآیند کرده است. برای همین مطالعه این کتاب هم برای والدین و کودکان تجربهای دلنشین خواهد بود.
نشر افق (کتابهای فندق) که ناشر رسمی الیور جفرز به زبان فارسی در سرتاسر جهان است، پیش از این کتابهای «ما اینجا هستیم» و «آنچه باهم میسازیم» از این نویسنده را هم با خرید حق انحصاری نشر اثر (کپیرایت) با ترجمه رها مقدم منتشر کرده است.
