در تازه ترین ارکستر موسیقی ملی ایران چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان در نخستین شب اجرای خود با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به واسطه برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان روی صحنه رفت.

در تازه ترین اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران که بنا به آمار ارائه شده به رسانه ها، جمعیتی نزدیک به ۱۲ هزار نفر دیدن کردند، بیش از پنجاه نوازنده با خوانندگی مجتبی عسگری، محمدرضا صفی‌ و محمد رسول ترمه قطعاتی عاشقانه و ملی-میهنی را برای مخاطبان به اجرا در آورد.

«نغمه گر عشق»، «چرا زندگی» به آهنگسازی علی جعفریان و تنظیم برای ارکستر همایون رحیمیان، «بیشه شیران» از ساخته‌های همایون رحیمیان، «ایران جوان» به آهنگسازی پرفسور لومر، قطعه بی کلام «میرزا کوچک‌خان» به آهنگسازی محمد میرزمانی، «سروهای سربلند» به آهنگسازی محمد رضا صفر پور (از آهنگسازان گیلانی) و «خوشه چین» اثر روح الله خالقی از جمله قطعات این برنامه بودند. این در حالی است که در بخش پایانی برنامه قطعه «ای ایران» از ساخته های روح الله خالقی با تنظیم گلنوش خالقی اجرا شد.