به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش بخش دلوار شهرستان ضمن تقدیر از زحمات همه مسئولان در جهت برگزاری کنگره شهید رئیسعلی دلواری، گفت: آموزش و پرورش رکن اساسی هر جامعه است.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه یکی از وزارت خانه‌هایی که مردم در قبال آن دغدغه بیشتری دارند، وزارت آموزش و پرورش است، ادامه داد: اگر آموزش و پرورش بخواهد موفق شود، باید از تمام ظرفیت‌ها از جمله اولیا و خیرین استفاده شود.

سلیمانی اضافه کرد: شهردار و دهیاران بخش دلوار در زمینه اجرای پروژه مهر با آموزش و پرورش همکاری و حوزه خود را پوشش دهند.

فرماندار تنگستان ضمن تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت‌های اموزش و پرورش در بخش، اظهار داشت: منابع طبیعی شهرستان در راستای واگذاری زمین جهت احداث اردوگاه دانش آموزی اقدام و پیگری کنند.