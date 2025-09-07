شناسایی ۱۷۸ ملک مازاد دولتی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمدی در کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت از شناسایی ۱۷۸ ملک مازاد دولتی برای اجرای سیاستهای مولدسازی خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد، ۷۹ ملک در محدوده شهری قرار دارد و ارزش کلی املاک شناساییشده بالغ بر دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: تاکنون ۵۹ ملک قیمتگذاری شده و هفت ملک نیز وارد مرحله ارزشافزایی شده است. همچنین هفت ملک به فروش رسیده و شش ملک به ارزش هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان برای تصمیمگیری نهایی به کارگروه ملی مولدسازی ارجاع داده شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، ادامه داد: در حال حاضر، ۶۶۰ میلیارد تومان ملک در مرحله ارزشافزایی و ۲۶۰ میلیارد تومان نیز در مرحله قیمتگذاری قرار دارد. منابع حاصل از این فرایند در چارچوب برنامه راهبردی توسعه استان هزینه خواهد شد.
محمدی با اشاره به پروژههای اولویتدار استان، گفت: بسته رونق حاصل از مولدسازی برای تکمیل کمربندی غربی، احداث ساختمان استانداری و بهسازی ورزشگاه تختی پیشبینی شده است. علاوه بر این، منابع متنوعی از جمله تسهیلات بانکی، ظرفیت صندوق توسعه ملی و مشارکتبخش خصوصی برای تکمیل پروژههای عمرانی استان در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: مولدسازی داراییهای مازاد دولتی یکی از سیاستهای محوری دولت و مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی است که فرصت بیبدیلی برای جبران عقبماندگیهای عمرانی و تکمیل پروژههای نیمهتمام استان فراهم میکند؛ لذا ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی استان فارغ از بخشینگری و با شناسایی دقیق املاک خود، این ظرفیت را در خدمت توسعه پایدار استان قرار دهند.
