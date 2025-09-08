به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری با اعلام این خبر اظهار کرد: تعداد تردد شناورها در بنادر غرب استان هرمزگان طی پنج ماهه سال ۱۴۰۴ ۱۵ هزار و ۱۶۶ فروند با رشد ۷ درصدی است.

وی افزود: از این میزان تردد، یک هزار و ۶۱۶ فروند شناور با رشد ۲۴ درصدی بالای هزار تن و ۱۳ هزار و ۵۵۰ فروند شناور با رشد ۹ درصدی، زیر هزار تن بوده است.

سالاری بیان کرد: مرکز جستجو و نجات دریایی (MRCC) بنادر غرب استان هرمزگان در راستای اعمال وظایف حاکمیتی و به منظور حفظ و ارتقای ایمنی دریانوردی، در پنج ماهه سال جاری با ۲۳ پیام اولیه و ۷۹ عملیات جستجو و نجات، موفق به نجات جان ۸۴ نفر در آب‌های حوزه‌ی استحفاظی خود شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان تصریح کرد: هموطنانی که قصد تجربه سفرهای دریایی از مسیر غرب استان هرمزگان به مناطق گردشگری را دارند، قبل از اقدام به سفر با تلفن گویای ۰۷۶۴۵۷۷ تماس حاصل کرده و با ارسال عدد ۱ و ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از شرایط جوی دریایی و زمان حرکت شناورها مطلع شوند و در صورت بروز هر گونه سوانح دریایی و یا درخواست کمک با سامانه ۲۴ ساعته ۱۵۵۰ تماس و یا از طریق کانال اضطرار دریایی ۱۶vhf ارتباط رادیویی حاصل کنند.