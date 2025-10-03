سالاری: بیش از ۵۰۱ هزار مسافر از بنادر غرب هرمزگان ترابری شدند

مرتضی سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترابری ایمن ۴۸۹ هزار و ۳۴۱ نفر در مسیرهای داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به جزایر کیش، ابوموسی و دیگر مقاصد خلیج فارس، افزایش ۱۷ درصدی در این بخش را اعلام کرد.

وی افزود: همچنین ۱۱ هزار و ۸۰۷ نفر مسافر بین‌المللی به مقصد بنادر امارات متحده عربی منتقل شدند که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر بنادر غرب هرمزگان در بخش تردد شناورها، نیز گفت: در نیمه نخست امسال ۱۸ هزار و ۲۹۹ فروند شناور در این بنادر پهلو گرفته‌اند که افزایش آن پنج درصد بوده است.

به گفته سالاری؛ از این تعداد، یک‌هزار و ۹۴۲ فروند شناور بالای هزار تن با افزایش ۲۱ درصدی و ۱۶ هزار و ۳۵۷ فروند شناور زیر هزار تن با افزایش ۶ درصدی ثبت شده است.

وی در ادامه به عملکرد مرکز جست‌وجو و نجات دریایی (MRCC) اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه اخیر، این مرکز با دریافت ۲۶ پیام اولیه و اجرای ۸۸ عملیات جست‌وجو و نجات، توانسته جان ۹۰ نفر را در آب‌های حوزه استحفاظی غرب استان هرمزگان نجات دهد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان تاکید کرد: ارتقای تجهیزات راهبردی مخابراتی، افزایش توان عملیاتی بنادر، استانداردسازی در حوزه ایمنی دریانوردی و بهبود نظارت بر سواحل، موجب افزایش قابل توجه جایگاه بنادر غرب هرمزگان در بین بنادر کشور شده است.

سالاری تاکید کرد: هموطنان برای اطلاع از شرایط جوی دریایی پیش از سفر می‌توانند با ارسال عدد ۱ یا ۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ از آخرین وضعیت آب‌وهوا و حرکت شناورها مطلع شوند و در مواقع اضطراری دریایی با شماره ۱۵۵۰ یا کانال اضطرار دریایی ۱۶vhf ارتباط برقرار کنند.