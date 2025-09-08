  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۲

اعضای کمیته اقتصادی قرارگاه ورزش منصوب شدند

رئیس ستاد قرارگاه ورزش ایران با صدور احکامی اعضای کمیته اقتصادی این قرارگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی احکامی از سوی غفور کارگری جانشین و رئیس ستاد قرارگاه ورزش کشور، دبیر و اعضای کمیته اقتصادی این قرارگاه منصوب شدند.

بر این اساس با پیشنهاد محمد درخشان رئیس کمیته اقتصادی و موافقت رئیس قرارگاه، سیدعلی میرغفاری به عنوان دبیر کمیته اقتصادی و ابراهیم شکوری، احسان محمدی، امیر خسروی و مسعود خسروی نژاد به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

قرارگاه ورزش کشور از حدود دو سال گذشته با محوریت هم افزایی بین نهادهای مرتبط با ورزش، مباحث فرهنگی، احصاء اولویت‌ها و بررسی چالش‌ها در ابعاد مختلف و برنامه‌ریزی نحوه تحقق دیدگاه‌های وزیر در امور راهبردی تشکیل شده است.

اسامی روسای کمیته‌های قرارگاه ورزش به شرح زیر است:

کمیته مدیران محمدرضا داورزنی، کمیته نخبگان سید محمد پولادگر، کمیته رسانه سینا معتضدی، کمیته همگانی مهرزاد حمیدی، کمیته فنی و قهرمانی سیدمحمد شروین اسبقیان، کمیته اقتصادی محمد درخشان، کمیته مطالعات راهبردی محمد حسن پاسوار، کمیته دیپلماسی اسماعیل بقائی، کمیته امور بانوان خانم کاظمی‌پور. با حکم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا داورزنی به عنوان دبیرکل قرارگاه ورزش و سینا کلهر به عنوان دستیار ویژه وزیر ورزش و عضو شورای قرارگاه منصوب شدند.

