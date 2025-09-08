برگزاری پویش ملی «قرار فتح» در مساجد کل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت و با نیت معنوی تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج) و پیروزی نهایی جبهه حق علیه باطل، پویش ملی «قرار فتح» به همت شبکه قرآن و معارف سیما آغاز می‌شود.

این پویش با هم افزایی معنوی و انسجام ملی در تلاوت دسته جمعی سوره مبارکه فتح، در سه محور حفظ، قرائت، تفسیر و تدبر در آیات سوره مبارکه در قالب محافل قرآنی در مساجد کل کشور برگزار می‌شود.

جهت شرکت در این پویش مسئول یا امام جماعت هر مسجد می‌تواند از طریق تارنمای شبکه قرآن و معارف سیما به نشانی https://www.qurantv.ir/qararefath نسبت به ثبت نام در پویش اقدام کند.

شرکت کنندگان پس از برگزاری محافل قرآنی، تصاویر خود را با شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۷۴۵ در پیام رسان‌های بله / ایتا / روبیکا به اشتراک می‌گذارند.

شبکه قرآن و معارف سیما با برگزاری این پویش ملی، همگان به ویژه جوانان و نمازگزاران مساجد را به مشارکتی گسترده دعوت کرده است تا با اتحاد قلبی و عملی، زمینه‌ساز پیروزی نهایی حق بر باطل و تعجیل در ظهور منجی عالم بشریت گردند.

این حرکت فرهنگی و دینی، علاوه بر افزایش روحیه ایمان و همبستگی، بار دیگر نقش مساجد به عنوان پایگاه‌های نورانی معنویت و مرکز وحدت امت اسلامی را برجسته می‌سازد.