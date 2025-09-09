هفته وحدت نماد همدلی اسلامی در سایه تعالیم نبوی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: هفته وحدت، فرصتی مغتنم برای تقویت انسجام امت اسلامی و بازخوانی آموزه‌های پیامبر اعظم (ص) در راستای همگرایی، برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز میان مذاهب مختلف اسلام است.

هفته وحدت هر ساله از ۱۲ ربیع‌الاول (سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت) تا ۱۷ ربیع‌الاول (سالروز ولادت پیامبر اعظم (ص) به روایت شیعیان) گرامی داشته می‌شود. این ایام به پیشنهاد حضرت امام خمینی (ره) با هدف خنثی‌سازی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان اسلام، به عنوان نماد وحدت و همبستگی مسلمین جهان پایه‌گذاری شد.

در شرایطی که امت اسلامی با چالش‌های متعددی از جمله افراط‌گرایی، اسلام‌هراسی و جنگ‌های نیابتی مواجه است، بازگشت به سیره رحمت‌محور پیامبر اکرم (ص) و تأکید بر مشترکات اعتقادی، راهی روشن برای عبور از بحران‌ها و بازسازی تمدن نوین اسلامی به شمار می‌رود.

وحدت راهبردی قوی، نه تاکتیکی موقت

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات متعدد خود با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان، آن را واجبی قطعی دانسته‌اند که فراتر از تاکتیک سیاسی، راهبردی برای حفظ عزت و اقتدار جهان اسلام محسوب می‌شود.

هفته وحدت، یادآور این حقیقت است که دشمنان اسلام از طریق ایجاد شکاف‌های مذهبی، به دنبال تضعیف جبهه مقاومت و سلطه بر کشورهای اسلامی هستند و تنها راه مقابله با این نقشه‌های شوم، حفظ وحدت کلمه و تمرکز بر اهداف و آرمان‌های مشترک اسلامی است.

هفته وحدت فرصتی مهم برای تحکیم انسجام و مقاومت امت اسلامی است

شیخ سید عبدالباعث قتالی عالم برجسته اهل سنت استان هرمزگان و امام جمعه پیشین اهل سنت بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس منطقه و حمله ۱۲ روزه اخیر دشمن به میهن اسلامی، گفت: در این نبرد، مردم با حضور منسجم و متحد خود، وحدت و قدرت واقعی امت اسلامی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که امت اسلام ید واحده و مقاومی است که در برابر دشمنان خود کوتاه نمی‌آید.

دشمنان می‌کوشند امت اسلامی را از مسیر پیشرفت باز دارند

وی با یادآوری تلاش‌های گسترده دشمنان اسلام، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن شامل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، افزود: این دشمنان همواره در صدد تضعیف اتحاد مسلمانان هستند و با به‌کارگیری انواع روش‌ها از جمله ایجاد تفرقه و اختلاف، می‌کوشند تا امت اسلامی را از مسیر مقاومت و پیشرفت بازدارند.

وی ادامه داد: هفته وحدت فرصتی طلایی برای همه مسلمانان است تا با پررنگ‌تر کردن نقاط مشترک و پرهیز از اختلافات فرقه‌ای، انسجام خود را حفظ کنند و ضمن حفظ روحیه مقاومت، پیام روشنی به دشمنان اسلام بدهند که امت اسلامی همچنان ید واحده و شکست‌ناپذیر باقی خواهد ماند.

باید هوشیار باشیم

این عالم اهل سنت همچنین اظهار کرد: ما باید هوشیار باشیم که دشمنان در هر شرایطی با شیوه‌های مختلف به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه هستند؛ بنابراین وظیفه ما است که با حفظ وحدت و همکاری، توطئه‌های آنان را ناکام بگذاریم.

شیخ عبدالباعث قتالی در پایان ضمن گرامیداشت هفته وحدت، از همه مسلمانان خواست تا با آگاهی و بصیرت، در مسیر مقاومت و وحدت گام بردارند و اتحاد خود را مستحکم‌تر از گذشته کنند.

وحدت شیعه وسنی در ایران، مشت آهنینی بر دهان دشمنان است

شیخ حسن نیک‌بنیاد، امام جمعه اهل‌سنت گچین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه وحدت در نظام جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: موضوع وحدت از سالیان دور همواره مورد توجه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان بوده است و امروز در جمهوری اسلامی ایران شاهد زندگی مسالمت‌آمیز و برادرانه مذاهب مختلف، به‌ویژه شیعه و سنی هستیم.

وحدت رکن اصلی جمهوری اسلامی ایران است

وی افزود: دو مذهب بزرگ اسلام، شیعه و سنی، در کشور ما با حفظ احترام متقابل و پرهیز از افراط‌گرایی، به‌صورت برادرانه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این مهم از ارکان اساسی وحدت در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

نیک‌بنیاد تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود تأکید فرموده‌اند، وحدت یک اصل خدشه‌ناپذیر در جامعه اسلامی است و اگر بتوانیم با گفت‌وگو و تعامل، انسجام بیشتری میان نهادها، اقشار و مذاهب ایجاد کنیم، بدون شک به بالاترین سطوح همدلی و پیشرفت دست خواهیم یافت.

امام جمعه اهل سنت گچین ادامه داد: قرآن کریم به صراحت اعلام می‌دارد که «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»؛ مؤمنان با هم برادرند. بر همین اساس، ما در عمل نشان داده‌ایم که وحدت تنها یک شعار نیست بلکه به یک واقعیت اجتماعی و فرهنگی در کشور ما تبدیل شده است.

راه مردم آگاه ایران از دشمنان اسلام جدا است

وی همچنین با انتقاد از برخی جریان‌های تفرقه‌افکن، گفت: چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعیان، افرادی وجود دارند که خواسته یا ناخواسته در جهت منافع دشمنان خارجی حرکت می‌کنند و به‌جای وحدت، بذر اختلاف می‌پاشند. این افراد خائن به اسلام و کشور هستند و خوشبختانه مردم ایران آگاه‌اند و فریب چنین جریان‌هایی را نمی‌خورند.

نیک‌بنیاد در پایان با تأکید بر نقش جوانان در تداوم وحدت، گفت: امروز بر همه ما، به‌ویژه جوانان، زنان، مردان و خانواده‌ها واجب است که با گفتگو، تعامل و شناخت بیشتر از یکدیگر، به تقویت این همدلی بیفزاییم. گفتگو راه تمدن است و از مسیر آن می‌توان به فهم مشترک و انسجام ملی دست یافت.