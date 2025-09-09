به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رسول ابوالقاسمی صبح سه شنبه د: گفتگو با خبرنگاران گفت: همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، جشن بزرگ «امت احمد» با محوریت سه رویداد قرآنی شامل «نوجوان مقتدر»، دو موکب قرآنی «زندگی با آیه‌ها» و «اجتماع بزرگ قرآنی امت احمد» در قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات این برنامه گفت: رویداد «نوجوان مقتدر» ویژه دختران و پسران نوجوان در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در مسیر طریق‌المهدی برپا می‌شود. همچنین دو موکب قرآنی با عنوان «زندگی با آیه‌ها» در عمودهای ۶۵ و ۷۲ دایر خواهد شد که ۲۰ نفر از مبلغان دینی در آنها به اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی می‌پردازند.

ابوالقاسمی ادامه داد: اجتماع بزرگ قرآنی «امت احمد» نیز در عمود ۱۰۲ مسیر طریق‌المهدی برپا می‌شود و شامل برگزاری مسابقه، تقدیر و تجلیل از قاریان ممتاز نوجوان و اجرای برنامه‌های محوری قرآنی است.

مدیر دارالقرآن الکریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان اینکه این جشن با برنامه‌های متنوع همراه خواهد بود، گفت: تلاوت قاریان نوجوان، دکلمه‌خوانی و مدیحه‌سرایی، اجرای گروه‌های تواشیح و همخوانی، فرازخوانی آیات طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» و مسابقات قرآنی از بخش‌های اصلی این جشن به شمار می‌رود.

وی زمان و مکان مراسم پایانی را نیز اعلام کرد و افزود: مراسم قرعه‌کشی جشن بزرگ «امت احمد» روز سه‌شنبه ساعت ۲۱ در میدان آل‌یاسین، مجاور مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد و جوایز نقدی و غیرنقدی همچون دوچرخه، تبلت و سکه طلا به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود.

ابوالقاسمی با تأکید بر اهمیت پیوند دادن جشن‌های ولادت اهل‌بیت (ع) با رویدادهای قرآنی خاطرنشان کرد: این جشن می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباط نسل نوجوان با مفاهیم قرآنی و ارتقای سطح معنوی و فرهنگی خانواده‌ها در مسیر طریق‌المهدی باشد.