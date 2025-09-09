ماموستا عبدالسلام امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت بزرگداشت هفته وحدت بر اهمیت نقش فرهیختگان در تشکیل امت اسلامی و ضرورت وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: تشکیل امت واحده اسلامی بزرگ‌ترین درس مکتب نبوی است و فرهیختگان، علما و سیاسیون مسئولیت دارند تا ریشه‌های تمدن نوین اسلامی را با طرحی نو احیا کنند.

وی ادامه داد: امت سازی هدفی والا برای پیامبر بود، اما امروز در شرایط کنونی قرن چهاردهم و پانزدهم هجری، نقش علما، فرهیختگان و سیاستمداران در بیداری و هوشیاری اسلامی برای شکل‌گیری امت واحده اسلامی بسیار کلیدی است.

ماموستا امامی خاطرنشان کرد: ساختار امت واحده از نگاه اسلام، جامعه‌ای بیمه شده در برابر تهدیدات گسترده است و تاریخ نشان داده است که ملت‌های موفق، ملتی بوده‌اند که اعضایشان متحد و هماهنگ عمل کرده‌اند.

امام جمعه مهاباد با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در کنفرانس سال ۱۴۰۳، گفت: اگر امت اسلامی از قدرت درونی خود بهره گیرد، رژیم صهیونیستی از قلب جامعه اسلامی پاک خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان اسلام گفت: پیمان امت واحده می‌تواند ۵۷ کشور اسلامی را در قالب بزرگ‌ترین اتحاد تاریخی دور هم جمع کند و این اتحاد رمز بقا و پیشرفت امت اسلامی است.

ماموستا امامی با یادآوری تاریخ مبارزات پیامبر در مکه و هجرت به مدینه، پایه‌های تشکیل امت واحده را تشریح کرد و تأکید کرد: با وجود وجود ۵۷ کشور اسلامی، متأسفانه امروزه اتحاد واقعی امت اسلامی شکل نگرفته است.

امام جمعه مهاباد در ادامه نقش فرهیختگان، سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، جوانان و اصحاب فرهنگ را در تقویت انگیزه اتحاد و تشکیل امت اسلامی بسیار مؤثر دانست و افزود: اگر تنها یک دهه رسانه‌ها و سیاستمداران بر اتحاد مسلمین تأکید کنند، دستاوردهای بزرگی حاصل خواهد شد.

وی قطع ارتباط با رژیم صهیونیستی را گام اول در اتحاد جهان اسلام برشمرد و اظهار کرد: اختلافات سیاسی و سلیقه‌ای نباید مانع وحدت ما شود و باید اهداف حقیقی و بزرگ امت اسلامی را دنبال کنیم.

ماموستا امامی با ذکر تأکیدات قرآن کریم و پیامبر اسلام، تأکید کرد که پیروی از قرآن و سنت پیامبر، تنها راه نجات امت اسلامی است و فرهیختگان و علما باید در احیای تمدن نوین اسلامی و تشکیل امت واحده کوشا باشند.