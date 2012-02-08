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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

حضرت علی (ع) سمبل وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی است

حضرت علی (ع) سمبل وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت توجه به مساله وحدت بین مذاهب اسلامی گفت: وحدت یعنی دلهامان یکی و در یک مسیر و هدف باشد. یعنی با اهداف مشخصی که قرآن و سنت معرفی کرده برای نتایج بهتر پیش برویم.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری درمورد وحدت اسلامی به خبرنگارمهر گفت: وحدت یک اصل آموزه دینی و قرآنی است و سیره و سنت حضرت رسول است. بیشتر از اینکه منظور از وحدت یکی شدن تمام مذاهب اسلامی باشد اعتصام مطرح است یعنی دلهامان یکی و در یک مسیر و هدف باشد. با اهداف مشخصی که قرآن و سنت معرفی کرده برای نتایج بهتر پیش برویم.

وی در مورد اینکه دشمنان، حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در میان مذاهب اسلامی مطرح می‎کنند هم اظهارداشت: حضرت امیر برخلاف توطئه دشمنان نه تنها نماد تفرقه نیست بلکه سمبل وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی است. برادران سنی بویژه شافعی کردستان امام را بعنوان یک چهره کاملا مطلوب و برجسته اسلام که حماسه‏آفرینی کرده است قبول دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: کتابی به عنوان تولای ولایت مجموعه اشعار برادران اهل سنت کردستان درباره حضرت علی منتشرکردیم که ارادت آنها به امام را نشان می‎دهد. باید گفت هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در این مورد وجود ندارد.

صفی یاری درمورد نقش برادران اهل سنت در تحکیم وحدت هم اذعان داشت: برادران اهل سنت هم باید شرایط بسیار حساس امروز اسلام را درک کنند. در بخش اعتقادات، اخلاقیات و ایده و مرامی که داریم شیعه و سنی در 95 درصد با همدیگر مشترک هستند. اگر به همین اشتراکات بپردازیم هیچ بهره‎ای برای اختلاف هیچ کسی نمی‎توان باقی گذاریم.

وی در مورد وظیفه حاکمان اسلامی در حفظ و گسترش وحدت هم یادآورشد: حاکمان اسلامی باید شرایط را برای مسلمانان تبیین کنند و حساسیت موضوع را مستمرا گوشزد کنند. الان بحث بیداری اسلامی را داریم که نتیجه اعتصام به حبل الله است یعنی تمسک به قرآن و سنت پیامبر و عترت او. این را همه باید در نظر بگیرند تا وحدت و انسجام در جامعه اسلامی عمیقتر و فراگیرتر شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ازبرگزاری همایش منادیان وحدت در این استان خبرداد و گفت:سومین همایش منادیان وحدت در هفته وحدت در سنندج درحال برگزاری است که نقش امام صادق(ع) در تحکیم وحدت و انسجام اسلامی- راهبردهای پیامبر(ص) در تحقق وحدت و انسجام اسلامی-پیروزی انقلاب اسلامی ایران و طلیعه انقلاب-فلسطین نماد مقاومت و مظهر وحدت 4 محوری است که 170 مقاله کشور که 53 مقاله از کردستان بود ارائه شد که 14 مقاله برگزیده حائز جایزه شدند.

کد مطلب 1529601

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