حضرت علی (ع) سمبل وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری درمورد وحدت اسلامی به خبرنگارمهر گفت: وحدت یک اصل آموزه دینی و قرآنی است و سیره و سنت حضرت رسول است. بیشتر از اینکه منظور از وحدت یکی شدن تمام مذاهب اسلامی باشد اعتصام مطرح است یعنی دلهامان یکی و در یک مسیر و هدف باشد. با اهداف مشخصی که قرآن و سنت معرفی کرده برای نتایج بهتر پیش برویم.

وی در مورد اینکه دشمنان، حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در میان مذاهب اسلامی مطرح می‎کنند هم اظهارداشت: حضرت امیر برخلاف توطئه دشمنان نه تنها نماد تفرقه نیست بلکه سمبل وحدت بین مذاهب مختلف اسلامی است. برادران سنی بویژه شافعی کردستان امام را بعنوان یک چهره کاملا مطلوب و برجسته اسلام که حماسه‏آفرینی کرده است قبول دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: کتابی به عنوان تولای ولایت مجموعه اشعار برادران اهل سنت کردستان درباره حضرت علی منتشرکردیم که ارادت آنها به امام را نشان می‎دهد. باید گفت هیچ مشکلی بین شیعه و سنی در این مورد وجود ندارد.

صفی یاری درمورد نقش برادران اهل سنت در تحکیم وحدت هم اذعان داشت: برادران اهل سنت هم باید شرایط بسیار حساس امروز اسلام را درک کنند. در بخش اعتقادات، اخلاقیات و ایده و مرامی که داریم شیعه و سنی در 95 درصد با همدیگر مشترک هستند. اگر به همین اشتراکات بپردازیم هیچ بهره‎ای برای اختلاف هیچ کسی نمی‎توان باقی گذاریم.

وی در مورد وظیفه حاکمان اسلامی در حفظ و گسترش وحدت هم یادآورشد: حاکمان اسلامی باید شرایط را برای مسلمانان تبیین کنند و حساسیت موضوع را مستمرا گوشزد کنند. الان بحث بیداری اسلامی را داریم که نتیجه اعتصام به حبل الله است یعنی تمسک به قرآن و سنت پیامبر و عترت او. این را همه باید در نظر بگیرند تا وحدت و انسجام در جامعه اسلامی عمیقتر و فراگیرتر شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان ازبرگزاری همایش منادیان وحدت در این استان خبرداد و گفت:سومین همایش منادیان وحدت در هفته وحدت در سنندج درحال برگزاری است که نقش امام صادق(ع) در تحکیم وحدت و انسجام اسلامی- راهبردهای پیامبر(ص) در تحقق وحدت و انسجام اسلامی-پیروزی انقلاب اسلامی ایران و طلیعه انقلاب-فلسطین نماد مقاومت و مظهر وحدت 4 محوری است که 170 مقاله کشور که 53 مقاله از کردستان بود ارائه شد که 14 مقاله برگزیده حائز جایزه شدند.