علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر شمال به جنوب محور چالوس-کرج و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد فقط از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه ترافیک در محور کندوان مسیر جنوب به شمال در محدودههای پل زنگوله و هزارچم به صورت نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است، افزود: در محور هراز نیز مسیر جنوب به شمال محدوده سهراهی چلاو با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است.
صادقی ادامه داد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده و هیچگونه مداخله جوی خاصی در جادههای استان مشاهده نمیشود.
