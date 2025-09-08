  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

یک‌طرفه شدن محور کندوان؛ ترافیک در راه‌ها سنگین است

یک‌طرفه شدن محور کندوان؛ ترافیک در راه‌ها سنگین است

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن مسیر شمال به جنوب محور کندوان برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسیر شمال به جنوب محور چالوس-کرج و آزادراه تهران-شمال تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد فقط از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه ترافیک در محور کندوان مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های پل زنگوله و هزارچم به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است، افزود: در محور هراز نیز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است.

صادقی ادامه داد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده و هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در جاده‌های استان مشاهده نمی‌شود.

کد خبر 6583355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها