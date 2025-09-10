تهران-شمال و جاده هراز از جنوب به شمال یکطرفه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تبریک به مناسبت ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم (ص)، به تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها و تدابیر پلیس در این ایام پرداخت.

وی با اشاره به حجم سنگین ترافیک در محورهای شمالی کشور اظهار داشت: از ۴۸ ساعت گذشته تاکنون شاهد بار بسیار پرحجمی از تردد خودروها در مسیرهای شمالی به‌ویژه محور چالوس و هراز هستیم. در حال حاضر به دلیل حجم بالای ترافیک، در محور چالوس به‌طور کامل مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه شده و در محور هراز نیز مقطعی اجرای طرح یک‌طرفه در حال انجام است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: سایر محورهای مواصلاتی منتهی به کلان‌شهرها و همچنین خروجی‌های شهر تهران نیز با حجم بالای ترافیک مواجه هستند. تمام تلاش همکاران ما مدیریت لحظه‌ای و به‌موقع ترددهاست تا هموطنان بتوانند در این تعطیلات شرایطی ایمن و مطلوب را تجربه کنند.

حسینی همچنین درخصوص مراسمات مذهبی این ایام گفت: به دلیل برگزاری جشن‌های میلاد پیامبر اکرم (ص) در تهران و دیگر شهرها، محدودیت‌های ترافیکی در نقاط مختلف اجرا شده است و اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق رده‌های استانی در حال انجام است. توصیه می‌کنیم هموطنان برای حضور در این مراسم‌ها حتی‌الامکان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از خودروی شخصی، حتماً به مسیرهای جایگزین، شرایط تردد و ضوابط پارک خودروها توجه داشته باشند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم بالای سفرها و شرایط ترافیکی این روزها، از همه هموطنان می‌خواهیم نهایت همکاری را با مأموران پلیس داشته باشند تا شاهد سفری ایمن برای همه عزیزان باشیم.