افتتاح اولین خط تولید بومی تراکتور دوچرخ چندمنظوره در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این تراکتور که بر اساس شرایط اقلیمی و محیطی ایران طراحی و بومی‌سازی شده است، بیش از ۹۰ درصد قطعات ساخت داخل دارد و قابلیت استفاده در انواع زمین‌های زراعی، باغی و شالیزاری را داراست.

ویژگی‌های فناورانه همچون چرخش ۳۶۰ درجه، وزن سبک برای جلوگیری از فشردگی خاک، مصرف پایین سوخت و قابلیت اتصال ادوات متنوع (از روتیواتور و سم‌پاش تا تریلر و شالی‌تراش) موجب شده این محصول ضمن کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری در واحد سطح، جایگزین مناسبی برای نمونه‌های وارداتی با نصف قیمت تمام‌شده باشد.

ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی با اشاره به اهمیت این فناوری اظهار کرد: این پروژه نمونه‌ای روشن از تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشاورزی با اتکا به توانمندی فناوران ایرانی است. فناوری بومی‌سازی‌شده تراکتور دوچرخ نه‌تنها پاسخگوی نیاز کشاورزان خرد در زمین‌های کوچک‌مقیاس کشور است، بلکه با کاهش وابستگی به واردات، سالانه میلیون‌ها دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه خواهد داشت. حمایت از چنین طرح‌هایی صرفاً پشتیبانی مالی نیست، بلکه اقدامی راهبردی در جهت افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی محلی و ارتقای امنیت غذایی کشور است.

با راه‌اندازی این خط تولید علاوه بر تأمین نیاز داخل، امکان صادرات به کشورهای منطقه از جمله عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و هند را نیز فراهم خواهد شد.