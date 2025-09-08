افتتاح مدرسه خیرساز در شهرستان چهارباغ البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی در آئین افتتاح مدرسه خیر ساز نصر چهار در منطقه کم برخوردار ملک آباد از توابع شهرستان چهارباغ افزود: استان البرز به نگاه خداپسندانه خیرین که از تعلق به امور مادی و دنیوی عبور کرده اند، نیاز دارد تا آینده سازان ایران بتوانند در فضاهای آموزشی مناسب تحت پوشش فعالیت‌های آموزشی و تربیتی قرار گیرند.

وی یادآورشد: استان البرز با داشتن ۵۳۰ هزار دانش آموز نیاز به همت خیرین دارد تا شاهد افزایش سرانه دانش آموزی در این استان باشیم.

شعبانی با بیان اینکه جایگاه مدرسه سازی همانند ساخت مسجد مقدس و ارزشمند است، اضافه کرد: برای تامین فضای آموزشی دانش آموزان البرز به عشق ورزی در امر مقدس مدرسه سازی با نگاه ایرانی همانند خیر نیک اندیش سید جلال نصری دارد.

وی اضافه کرد: خیرین مدرسه ساز مردانی هستند که دل در گروه سربلندی ایران با علم و دانش برای پیشرفت ایران عزیز را دارند که ما دستتان این عزیزان را می‌بوسیم و سر تعظیم در برابر این نگاه خیرخواهانه فرود می‌آوریم.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: باید دست خیرین مدرسه ساز را گرفت چرا که در محلات اطراف کرج که بافت مهاجرت پذیری بیشتری دارد، اقدام به ساخت فضاهای آموزشی در محله‌های کم برخوردار با داشتن تراکم بالای دانش آموزی می‌کنند.