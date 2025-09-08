  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

ماجرای حمله گرگ به یک روستا در «گرگ جوان» منتشر شد

کتاب «گرگ جوان» نوشته محمود بَرآبادی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گرگ جوان» نوشته محمود بَرآبادی برای کودکان گروه سنی بالاتر از ۱۲ سال توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب با تصویرگری فرزانه نصیری، داستان چوپانی است که توله گرگی را که به گله گوسفندان هجوم آورده است با خود به روستا می‌آورد و همین کار او، چالش‌هایی را برایش در روبرو شدن با اهالی روستا ایجاد می‌کند.

این کتاب مصور ۲۴ صفحه‌ای با موضوع حمایت از حیوانات برای نخستین بار با شمارگان ۲ هزارنسخه برای گروه سنی بالاتر از ۱۲ سال یا نونگاه منتشر شده است.

کانون پرورش فکری این کتاب را به‌قلم محمود بُرآبادی نویسنده باسابقه ادبیات کودک و نوجوان در سامانه فروش اینترنتی خود به نشانی اینترنتی digikanoon.ir و همه فروشگاه‌هایش در سراسر کشور با بهای ۵۵ هزارتومان عرضه کرده است.

زینب رازدشت تازکند

