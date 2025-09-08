ماجرای حمله گرگ به یک روستا در «گرگ جوان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گرگ جوان» نوشته محمود بَرآبادی برای کودکان گروه سنی بالاتر از ۱۲ سال توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
این کتاب با تصویرگری فرزانه نصیری، داستان چوپانی است که توله گرگی را که به گله گوسفندان هجوم آورده است با خود به روستا میآورد و همین کار او، چالشهایی را برایش در روبرو شدن با اهالی روستا ایجاد میکند.
این کتاب مصور ۲۴ صفحهای با موضوع حمایت از حیوانات برای نخستین بار با شمارگان ۲ هزارنسخه برای گروه سنی بالاتر از ۱۲ سال یا نونگاه منتشر شده است.
کانون پرورش فکری این کتاب را بهقلم محمود بُرآبادی نویسنده باسابقه ادبیات کودک و نوجوان در سامانه فروش اینترنتی خود به نشانی اینترنتی digikanoon.ir و همه فروشگاههایش در سراسر کشور با بهای ۵۵ هزارتومان عرضه کرده است.
نظر شما