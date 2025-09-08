به گزارش خبرنگار مهر، سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران و بررسی علل و راهکارهای آن، امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شد.

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، با اشاره به ابعاد پیچیده بحران آب گفت: مشکل اصلی کشور، اضافه بارگذاری آبی فراتر از مرزهای تاب‌آوری محیط‌زیست است. حل این بحران با سخنرانی و تصمیمات مقطعی ممکن نیست بلکه ما نیازمند کاهش سطح زیر کشت، بازتعریف مصرف و اصلاح حکمرانی آب هستیم.

او با تأکید بر اینکه باید بین حکمرانی آب و مدیریت منابع تفاوت قائل شد، افزود: آب کشور به حدی دچار مشکل است که به جراحی قلب باز نیاز دارد. اگر کسی تصور کند راهکار ساده‌ای وجود دارد، در اشتباه است؛ ما دچار فقر مصرف آبی شده‌ایم و باید به دنبال راه حل باشیم.

بزرگ‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته ۸۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها در دست نهاد دولت بوده و همین باعث ناکامی شده است. هیچ جا زور دولت به نهاد بازار و جامعه نرسیده است. تنها راه، مشارکت سه نهاد دولت، بازار و جامعه به‌صورت همزمان است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در توسعه کلان‌شهرها گفت: هر پروژه جدید باید مشروط به مدیریت منابع آبی باشد. برای مثال، مجتمع‌های مسکونی در کلان‌شهرها تنها زمانی مجوز بگیرند که آب مصرفی آن‌ها از طریق بازچرخانی محلی یا آزادسازی منابع از دشت‌های ممنوعه تأمین شود.

سخنگوی صنعت آب کشور در پایان تأکید کرد: ۳۰ سال است با ابزارهای مکانیکی و دولتی مسئله را حل نکرده‌ایم. بنابراین باید منافع اقتصادی و اجتماعی را در مدیریت آب تعریف کنیم تا توسعه پایدار محقق شود.