سخنگوی صنعت آب: مدیریت مصرف آب لازم است افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در مصاحبه با صدا و سیما با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب اظهار کرد: اگر مردم در این روزها مصرف آب را کاهش دهند، امکان تداوم خدمات آبرسانی به سایر مناطق نیز فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به همراهی مردم در سال گذشته گفت: در طول یک سال گذشته همراهی مردم را داشته‌ایم، البته میزان این همراهی در مناطق مختلف متفاوت بوده است؛ در برخی شهرها میزان مدیریت مصرف بیشتر و در برخی شهرها کمتر بوده است.

سخنگوی صنعت آب افزود: در تهران حدود ۱۰ درصد مدیریت مصرف داشته‌ایم، اما لازم است این میزان افزایش پیدا کند.

به گفته وی با توجه به اینکه وضعیت منابع آبی تهران در چهار تا پنج سال گذشته به دلیل شرایط اقلیمی مناسب نبوده، ضرورت دارد شهروندان بیش از گذشته در مدیریت مصرف آب مشارکت کنند.