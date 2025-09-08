به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این رزمایش در راستای پویش ملی «ایران عاشورایی» و در روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

پورات با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: رزمایش مذکور با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان دیر برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر همواره با رویکرد خدمت‌رسانی مستمر و بی‌وقفه، در مسیر حمایت از نیازمندان و تحقق مسئولیت‌های اجتماعی خود گام برمی‌دارد و این رزمایش نیز در همین چارچوب برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر تاکید کرد: این اقدام نمادی از تعهد و همبستگی مردمی در حمایت از خانواده‌های نیازمند به ویژه دانش‌آموزان استان است و سازمان بسیج سازندگی به عنوان نهادی مردمی، نقش تأثیرگذاری در ارتقای رفاه اجتماعی ایفا می‌کند.