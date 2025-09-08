  1. جامعه
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

پرتکرارترین نام مردان در ایران اعلام شد

مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال اعلام کرد: بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ فراوانی، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران به شمار می آیند.

همچنین نام‌های مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده‌اند.

شایان ذکر است این اطلاعات بر اساس داده‌های جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.

کد خبر 6583554
فاطمه کریمی

