حفظ جایگاه سازمانی و ضرورت تقویت نظام ارزیابی در سازمان ثبت احوال

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت‌احوال، در نشست شورای راهبردی و بررسی عملکرد سازمان ثبت احوال کشور در جشنواره شهید رجایی، با اشاره به عملکرد مطلوب سازمان در شاخص‌های مختلف جشنواره شهید رجایی و قدردانی از تلاش‌های کلیه همکاران در کسب رتبه هشتم این جشنواره گفت: خودارزیابی و پایش مستمر فعالیت‌ها از ارکان مهم پیشرفت سازمان است و ضروری است همه واحدها در مسیر بهبود فرآیندها، کنترل درونی و پاسخ‌گویی به موقع به شاخص‌های عملکردی حرکت کنند تا جایگاه سازمان به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو در حوزه دولت الکترونیک و خدمات هویتی تثبیت شود.

وی با اشاره به اقدامات شاخص سازمان در تمامی واحدهای طی سالیان اخیر بیان داشت: با تلاش مضاعف و توجه ویژه به شاخص‌های تعیین شده می‌توان امتیازات بالاتری در جشنواره کسب کنیم تا جایگاه واقعی سازمان ثبت‌احوال کشور نمایان شود.

کارگر با بیان اینکه حفظ جایگاه سازمان نتیجه همکاری، همدلی تمامی کارکنان در سراسر کشور است، افزود: حق همکاران خدوم سازمان در سراسر کشور است که تلاش‌های آنان در نظام ارزیابی به درستی منعکس شود و نظام ارزیابی عملکرد باید با ساز و کارهای انگیزشی و نظارتی پیوند بخورد.