به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا محبی اظهار کرد: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در جمعیت دام سبک و سنگین منطق روستایی و عشایری شهرستان رودان از شهریور ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پیش بینی می‌شود در این فاز ۱۱۵ هزار رأس دام سبک و سه هزار رأس دام سنگین در سطح شهرستان علیه این بیماری به صورت رایگان واکسینه شدند.

رئیس اداره دامپزشکی رودان بیان کرد: تب برفکی یکی از بیماری‌های واگیردامی با خسارات اقتصادی سنگین می‌باشد و پیشگیری از این بیماری نقش مهمی در حفظ سلامت دام و تامین امنیت غذایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: از دامداران روستایی و عشایری تقاضا دارم نهایت همکاری را با گروه‌های عملیاتی دامپزشکی در سراسر شهرستان داشته باشند تا پوشش ایمنی مناسب در جمعیت دامی شهرستان را شاهد باشیم.