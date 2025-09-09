به گزارش خبرنگار مهر، امروز فیلمی جنجالی در فضای مجازی دست به دست شده که نشان می‌دهد تعداد پنج لاشه الاغ در یک منزل مسکونی در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان کشف شده و ادعا می‌شود که به دلیل وجود تجهیزات، ذبح الاغ در این منزل مدت‌ها انجام و گوشت آنها در کاروانسراهای بین‌شهری عرضه می‌شده است.

در همین ارتباط شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این فیلم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۳ است و در آن زمان، من مسئولیت مدیریت دامپزشکی استان را بر عهده نداشتم. با این حال، پس از پرس‌وجو از همکارانم مطلع شدم که فرد متخلف که این اقدام غیرقانونی را انجام داده بود، در همان زمان دستگیر شده و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس اطلاعاتی که از همکاران دریافت کردم، این فرد به پرداخت جریمه‌ای حدود هفت میلیارد تومان محکوم شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تاکید کرد: این فیلم قدیمی است و به زمان کنونی ارتباطی ندارد.