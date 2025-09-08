به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس، مدارس مجهز به پناهگاههای عمومی شدند، اظهار کرد: بعد از جنگ این پناهگاهها رها شدند و در سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت بحران شهر تهران بازیابی اطلاعات و وضعیت این پناهگاهها را انجام داد که مشخص شود تا چه اندازه قابلیت استفاده دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مدارس دوران جنگ در بافت فرسوده قرار داشتند و به تدریج تخریب شدند، قاعدتاً بسیاری از پناهگاهها نیز از بین رفتند و به ندرت در برخی مدارس، پناهگاه وجود دارد که عمدتاً تغییر کاربری داده و تبدیل به سالن یا انبار شدهاند.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران ادامه داد: با این وضعیت امکان استفاده از آنها به عنوان پناهگاه وجود ندارد و اگر قرار باشد برای تهران پناهگاه در نظر بگیریم باید برنامه جامعی داشته باشیم و غیر از پناهگاههای قابل استفاده در مدارس، بناهای دارای قابلیت دیگر را نیز شناسایی کنیم.
صادقی همچنین خاطرنشان کرد: برخی برجها و ساختمانهای بلندمرتبه، از پارکینگ زیرسطحی برخوردارند که میتوان از طبقات منفی ۱ یا ۲ به پایین آنها به عنوان پناهگاه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برخی تونلهای شهری و برخی ایستگاهها نیز با پیشبینی رویکردهایی، قابلیت تبدیل به پناهگاه را دارند، یادآور شد: برخی مجموعهها نیز ظرفیت تجهیز به پناهگاه را دارند که باید برنامهریزی لازم برای آنها صورت بگیرد.
