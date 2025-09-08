  1. جامعه
سرنوشت پناهگاه‌های قدیمی مدارس تهران چه شد؟

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: بسیاری از پناهگاه‌های مدارس که در دوران جنگ ساخته شده بودند، به‌دلیل فرسودگی بافت و نوسازی مدارس از بین رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوران هشت سال دفاع مقدس، مدارس مجهز به پناهگاه‌های عمومی شدند، اظهار کرد: بعد از جنگ این پناهگاه‌ها رها شدند و در سال ۱۳۹۶ سازمان مدیریت بحران شهر تهران بازیابی اطلاعات و وضعیت این پناهگاه‌ها را انجام داد که مشخص شود تا چه اندازه قابلیت استفاده دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از مدارس دوران جنگ در بافت فرسوده قرار داشتند و به تدریج تخریب شدند، قاعدتاً بسیاری از پناهگاه‌ها نیز از بین رفتند و به ندرت در برخی مدارس، پناهگاه وجود دارد که عمدتاً تغییر کاربری داده و تبدیل به سالن یا انبار شده‌اند.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران ادامه داد: با این وضعیت امکان استفاده از آنها به عنوان پناهگاه وجود ندارد و اگر قرار باشد برای تهران پناهگاه در نظر بگیریم باید برنامه جامعی داشته باشیم و غیر از پناهگاه‌های قابل استفاده در مدارس، بناهای دارای قابلیت دیگر را نیز شناسایی کنیم.

صادقی همچنین خاطرنشان کرد: برخی برج‌ها و ساختمان‌های بلندمرتبه، از پارکینگ زیرسطحی برخوردارند که می‌توان از طبقات منفی ۱ یا ۲ به پایین آنها به عنوان پناهگاه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه برخی تونل‌های شهری و برخی ایستگاه‌ها نیز با پیش‌بینی رویکردهایی، قابلیت تبدیل به پناهگاه را دارند، یادآور شد: برخی مجموعه‌ها نیز ظرفیت تجهیز به پناهگاه را دارند که باید برنامه‌ریزی لازم برای آنها صورت بگیرد.

