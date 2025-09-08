افتتاح مخازن ذخیره آب زندان تهران بزرگ با حضور دادستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و در مراسمی با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید حشمتالله حیاتالغیب مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران، احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندانها و جمعی از مسئولان قضایی، پروژه مخازن ۵ هزار مترمکعبی ذخیره آب مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ به بهرهبرداری رسید.
بر پایه این گزارش، این پروژه به عنوان بزرگترین مخزن تأمین آب زندانهای کشور با تلاش اداره کل زندانهای استان تهران و با همکاری آبفای تهران تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته علی صالحی دادستان تهران در صورت بروز هرگونه ایراد و اختلال در خط لوله انتقال آب زندان، این مخازن، آب شرب مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ را تا ۷۲ ساعت ذخیره و تأمین خواهد کرد.
