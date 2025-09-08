به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالله یونسی در سخنانی از آغاز پذیرش دانشجو در دورههای کاردانی فنی و حرفهای و کارشناسی حرفهای و مهندسی فناوری نظام آموزش مهارتی برای ورودی مهرماه جاری این دانشگاه خبر داد.
وی گفت: پذیرش دانشجو در دورههای کاردانی این دانشگاه برای پذیرش مهرماه سال ۱۴۰۴ از هفدهم شهریور آغاز و تا بیست و سوم شهریورماه جاری ادامه دارد.
سرپرست دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان، ادامه داد: ثبتنام دورههای کارشناسی حرفهای و مهندسی فناوری نیز از روز سهشنبه، هجدهم شهریور آغاز خواهد شد.
یونسی، تصریح کرد: علاقهمندان برای آشنایی بیشتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطلاع از رشتههای تحصیلی دورههای مذکور و ثبتنام میتوانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسsanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمیکاربردی به آدرس uast.ac.ir مراجعه کنند.
وی افزود: در پذیرش مذکور، ۱۷ مرکز آموزش علمیکاربردی در ۹ شهرستان استان در ۲۱۳ کد رشته محل در مقاطع کاردانی و کارشناسی، بدون آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در سه گروه آموزشی صنعت، فرهنگ و هنر و خدمات اجتماعی، پذیرش دانشجو خواهند داشت.
نظر شما