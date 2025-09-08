تدابیر ترافیکی برای بازگشایی مدارس در گناوه اتخاذ شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست شورای ترافیک شهرستان گناوه افزود: در این راستا، همکاری و تعامل دستگاه‌های مرتبط اعم از آموزش و پرورش، شهرداری و پلیس راهور برای مدیریت ترافیک و کنترل عبور و مرور تا قبل و حین زمان بازگشایی مدارس لازم است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف و فلسفه شورای ترافیک رفع نقاط حادثه خیز است که با استفاده از خرد جمعی و همفکری کارشناسان بررسی، تصمیم گیری و اجرایی می‌شود.

فرماندار گناوه افزود: هر تصمیمی که در شورای ترافیک اتخاذ می‌شود بر مبنای توجه به سلامتی و امنیت مردم برنامه ریزی و اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه نشست شورای ترافیک از نشست‌های مهم محسوب می‌شود، گفت: هر تصمیمی در این نشست گرفته می‌شود کارشناسی شده و باهدف کاهش تصادفات و آسیب‌ها و روان سازی ترافیک در سطح معابر درون شهری و راه‌های مواصلاتی است.

لزوم نصب و راه اندازی پنل‌های خورشیدی در چهارراه‌های شهر

رئیس شورای ترافیک شهرستان گناوه ادامه داد: نصب و راه اندازی پنل‌های خورشیدی در چهارراه‌های شهر بخصوص نقاط پُر ترافیک ضروری است تا در مواقع قطعی برق مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم با همفکری و هم افزایی دستگاه‌های مرتبط، تمام تلاش خود را برای اجرای سریع نصب پنل ها تا قبل از بازگشایی مدارس که از لحاظ ترافیکی بار زیادی وارد می‌کند، بکار ببرند.

وی با اشاره به تقاضای مردم و دهیار روستای مال خلیفه جهت افزایش دوربرگردان خیابان ساحلی، گفت: تقاضای مردم این روستا در این جلسه بررسی خواهد شد و به زودی تصمیم نهایی با اولویت تأمین سلامت و امنیت مردم و ایمن سازی محور اتخاذ می‌شود.