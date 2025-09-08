تصادف سه خودرو در محور تنگراه به جنگل گلستان؛ ۳ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: عصر دوشنبه بر اثر برخورد دو دستگاه سواری پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور تنگراه به جنگل گلستان، ورودی تفرجگاه گلشن، سه نفر دچار مصدومیت شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی هلال احمر از پایگاه تنگراه شهرستان گالیکش به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات اولیه، با همکاری تیم اورژانس، مصدومین به مراکز درمانی انتقال یافتند.

حاجیلری اظهار کرد: این حادثه در حالی رخ داده است که محور تنگراه به جنگل گلستان به عنوان یکی از مسیرهای پر تردد گردشگران در این منطقه به شمار می‌آید.