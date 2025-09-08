  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

نبرد شدید نیروهای ۲ ژنرال در سودان

منابع خبری از نبرد شدید میان نیروهای ژنرال البرهان و ژنرال حمیدتی در شمال استان کردوان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، منابع خبری از درگیری های شدید میان نیروهای ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان و ژنرال محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی فرمانده نیروهای پشتیبای سریع سودان خبر دادند.

این درگیری ها در شهرهای کازقیل و الریاش در شمال کردوان میان نیروهای دو ژنرال جریان دارد.

این منبع جزئیات بیشتری منتشر نکرد.

پیش از این نیز یک منبع نظامی به الجزیره اعلام کرده بود: جنگنده های ارتش سودان مواضع نیروهای پشتیبانی سریع را در ام صمیمه، کازقیل و شهر بارا در شمال استان کردوان بمباران کردند.

درگیری‌های سودان میان ارتش این کشور به فرماندهی «عبدالفتاح برهان» و نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی» از بیش از دو سال پیش، این کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده که منجر به آوارگی چندین میلیون نفر شده است.

