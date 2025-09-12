بیانیه مشترک آمریکا و مصر و عربستان و امارات در خصوص سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کشورهای آمریکا و مصر و عربستان سعودی و امارات با صدور بیانیهای مشترک، تمامیت و وحدت اراضی سودان را شرط اساسی برای ثبات در منطقه توصیف کردند.
این ۴ کشور در بیانیه خود خواستار آتش بس فوری در سودان و آغاز روند انتقال سیاسی فراگیر و شفاف در این کشور شدند.
در این بیانیه آتش بس موقت سه ماهه برای ورود فوری کمکهای انسانی به سودان از طریق گذرگاههای امن به تمامی مناطق این کشور درخواست شده است.
درگیریها در سودان از آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شده و عمیقترین بحران انسانی در تاریخ معاصر سودان را رقم زده است. در همین رابطه ارتش ملی سودان پس از عملیات موفقیتآمیز و چندین روز نبرد با نیروهای واکنش سریع، توانست کنترل کامل شهر بارا در ایالت کردفان شمالی را به دست آورد.
بازپسگیری بارا از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است، زیرا این شهر در مجاورت ام درمان و در غرب پایتخت خارطوم قرار دارد.
از ژوئیه ۲۰۲۴، نیروهای واکنش سریع این شهر را اشغال کرده و آن را به عنوان پایگاه عملیات تهاجمی علیه مرکز کردفان شمالی، شهر الابیض، مورد استفاده قرار میدادند.
شایان ذکر است که بر اساس آمار سازمان ملل، حدود ۲۵ میلیون سودانی - معادل نیمی از جمعیت کشور - با گرسنگی شدید و تهدیدکننده دستوپنجه نرم میکنند؛ این آمار وحشتناک نشاندهنده عمق فاجعهای است که بر خانوادههای بیگناه سودانی سایه افکنده است.
