کشته شدن ۱۰۰۰ سودانی در یک روستا؛ تنها یک نفر زنده ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی وقوع رانش زمین در یک روستا در منطقه جبال مره واقع در غرب سودان هزار تن از ساکنان این روستا جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، تنها یکی از ساکنان روستای مذکور نجات پیدا کرد. رانش زمین در این منطقه بعد از بارش شدید باران طی روزهای گذشته، به وقوع پیوست.

مسئولان این منطقه واقع در دارفور از سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن درخواست کمک کردند.

آنها اعلام کردند که روستای مذکور با خاک یکسان شده است. لازم به ذکر است که جنگ داخلی در سودان طی ۲ سال گذشته باعث آوارگی تعداد زیادی از شهروندان این کشور و فرار آنها به سمت روستاها و مناطق دیگر شده است.