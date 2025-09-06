بمباران سنگین مواضع نیروهای ژنرال حمیدتی از سوی ارتش سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از بمباران مواضع نیروهای پشتیبانی سریع سودان از سوی ارتش این کشور خبر دادند.

یک منبع نظامی به الجزیره اعلام کرد: جنگنده های ارتش سودان مواضع نیروهای پشتیبانی سریع را در ام صمیمه، کازقیل و شهر بارا در شمال استان کردوان بمباران کردند.

این منبع جزئیات بیشتری منتشر نکرد.

درگیری‌های سودان میان ارتش این کشور به فرماندهی «عبدالفتاح برهان» و نیروهای واکنش سریع به رهبری محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی» از بیش از دو سال پیش، این کشور را با بحرانی جدی مواجه کرده که منجر به آوارگی چندین میلیون نفر شده است.