۱۰ یادمان شهدای گمنام روستایی مازندران نیازمند تکمیل است

ساری - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران بر تکمیل ۱۰ یادمان شهدای گمنام روستایی با همکاری فرماندهان، بخشداران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران اظهار داشت: تکمیل ۱۰ یادمان شهدای گمنام روستایی با همت فرماندهان، بخشداران و دهیاران ضروری است.

وی افزود: دهیاری‌ها و روستاها باید در مناسبت‌هایی مانند هفته دفاع مقدس برنامه‌های فرهنگی منسجم و هماهنگ داشته باشند و با تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان، برگزاری یادواره شهدای روستایی، محافل روایتگری و برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری نقش خود را در حفظ ارزش‌ها ایفا کنند.

سرهنگ سلامی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بزرگداشت هفته دفاع مقدس به تمامی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: مراسم تجلیل و تکریم در ۵۹ بخشداری بزرگ استان همزمان با برنامه‌های سراسری برگزار خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: انتشار محتوای فرهنگی و جذاب دفاع مقدسی در فضای مجازی روستاها، تدوین و انتشار کتاب‌های دفاع مقدسی مرتبط با روستاها و ثبت نقش‌آفرینی آنها در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ضروری است.

