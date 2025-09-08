۱۰ یادمان شهدای گمنام روستایی مازندران نیازمند تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسن سلامی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران اظهار داشت: تکمیل ۱۰ یادمان شهدای گمنام روستایی با همت فرماندهان، بخشداران و دهیاران ضروری است.
وی افزود: دهیاریها و روستاها باید در مناسبتهایی مانند هفته دفاع مقدس برنامههای فرهنگی منسجم و هماهنگ داشته باشند و با تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان، برگزاری یادواره شهدای روستایی، محافل روایتگری و برنامههای فرهنگی، ورزشی و هنری نقش خود را در حفظ ارزشها ایفا کنند.
سرهنگ سلامی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل بزرگداشت هفته دفاع مقدس به تمامی بخشداریها و دهیاریها گفت: مراسم تجلیل و تکریم در ۵۹ بخشداری بزرگ استان همزمان با برنامههای سراسری برگزار خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: انتشار محتوای فرهنگی و جذاب دفاع مقدسی در فضای مجازی روستاها، تدوین و انتشار کتابهای دفاع مقدسی مرتبط با روستاها و ثبت نقشآفرینی آنها در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ضروری است.
