یادمان ۴۲ شهید گمنام مازندران امسال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی شامگاه شنبه در جلسه هیئت امنای مرکز فرهنگی و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با گرامیداشت یاد و نام شهیدان رجایی و باهنر از این شهدای والامقام به عنوان شهدای تراز انقلاب اسلامی یاد کرد و اظهار داشت: دفاع مقدس، خورشید تابنده‌ای در تاریخ کشور است و باید نسبت به بزرگداشت این حماسه تاریخی که یادآور ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان جنگ تحمیلی است همگان احساس مسئولیت کنند.

وی با بیان اینکه نظام سلطه در بیش از ۴۴ سال که از عمربا برکت انقلاب می‌گذرد شبانه روز علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه کرد، افزود: ملت شریف ایران با هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و توکل به خداوند متعال با هوشمندی و بصیرت در میدان‌های مجاهدت حاضر شدند و دشمن را ناکام گذاشتند.

این مسئول هفته دفاع مقدس را فرصت مناسبی برای تبیین اهداف شوم استکبار و دشمنان انقلاب دانست و ادامه داد: بزرگداشت هفته دفاع مقدس درواقع حرکت در مسیر شهداست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با بیان اینکه باید در هفته دفاع مقدس برای بزرگداشت ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس همه مردم و مسئولین وسط میدان بیایند و با برنامه ریزی به این استان نورانیت ببخشند، به دستورالعمل بزرگداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، مساجد، روستاها و … باید کانون نشر ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس باشند.

سرهنگ پاسدار سلامی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس هفته زنده نگه داشتن ارزش‌های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: امید است تمامی دستگاه‌ها به ویژه مدیران دستگاه‌ها، فرمانداران و شهرداران برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس ورود کنند.

وی از برگزاری آئین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت همزمان با سراسر کشور و در ۲۲ شهرستان استان خبر داد و افزود: این مراسم روز ۲۹ شهریور برگزار خواهد شد.

این مسئول همچنین برگزاری رژه نیروهای مسلح را در ۳۱ شهریور از برنامه‌ها اعلام کرد و گفت: این مراسم امسال با مسئولیت و میزبانی سپاه کربلا برگزار خواهد شد.

سرهنگ پاسدار سلامی از برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس به همراه بازخوانی و بازسازی عملیات بیت المقدس در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: فضاسازی و تبلیغات شهری با محوریت هفته دفاع مقدس در سراسر استان از جمله روستاها مورد توجه باشد.

سرهنگ پاسدار سلامی بر لزوم برگزاری مراسم‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس در دستگاه‌ها و مساجد تاکید کرد و خواستار تجلیل و تکریم از یادگاران دفاع مقدس در سراسر استان شد.

وی همچنین روایتگری ایثار و جانفشانی رزمندگان دوران دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس، عطر افشانی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس و بازدیدهای دانش آموزان و دانشجویان را از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان مازندران اعلام کرد.

سرهنگ پاسدار سلامی با اشاره به تدریس ۲و احد درسی دفاع مقدس در دانشگاه‌ها، برگزاری نشست‌های بصیرتی و فعال کردن نمازجمعه‌های شهرستان‌ها و تبلیغات و فضاسازی شهری با محوریت شهرداری‌ها از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد.

سرهنگ پاسدار سلامی با بیان اینکه تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران باید مورد توجه تمامی مدیران باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همت مدیران استان به بزودی شاهد تکمیل و بهره برداری این پروژه باشیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به پیشرفت ساخت یادمان‌های شهدای گمنام استان از تکمیل و افتتاح ۴۲ یادمان شهدای گمنام استان تا پایان سال جاری خبر داد.