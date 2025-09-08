به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: عملیات بهسازی خطوط راه‌آهن در منطقه شمال ۲ در محدوده ایستگاه‌های سیاه‌چشمه تا رستم‌آباد، با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این پروژه که از اواسط تیرماه با پیگیری‌های اداره‌کل راه‌آهن شمال ۲ و مساعدت اداره‌کل خط و سازه‌های فنی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود، پس از حدود دو ماه تکمیل گردید.

رحمت نژاد ادامه داد: در جریان این عملیات، بیش از ۴۵۰۰ متر از خطوط ریلی بهسازی شد که بخش عمده آن مربوط به نقاطی با مشکلات گل‌زدگی شدید و ریزش ترانشه‌ها بود. این اقدامات نقش مهمی در افزایش ایمنی حرکت قطارها و کاهش خطر بروز سوانح احتمالی ایفا خواهد کرد.

مدیرکل راه‌آهن شمال ۲، با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: منطقه شمال ۲ به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی همواره نیازمند بهسازی مستمر خطوط ریلی است.

وی افزود: اجرای این عملیات نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر می‌توان تهدیدهای طبیعی مسیر را به فرصتی برای ارتقای ایمنی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و صاحبان بار تبدیل کرد.