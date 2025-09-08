به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار مازندران تأکید کرد: بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های ریلی، هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم بار ترافیکی جاده‌ها را کم می‌کند.

وی افزود: هماهنگی‌ها برای افزایش قطارهای مسافری بین شهری در مازندران انجام شده و ظرفیت‌های موجود برای گسترش خدمات ریلی بررسی می‌شود.

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به تردد روزانه شهروندان شرق و مرکز مازندران گفت: تقاضای بالای مردم برای افزایش قطارهای مسافری و ریل‌باس قابل توجه است و ما در تلاشیم این نیاز عملیاتی شود.

ذاکری همچنین به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود به حوزه حمل‌ونقل ریلی، هم پاسخگوی تقاضای مردم باشند و هم از سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: آماده همکاری با بخش خصوصی برای توسعه ناوگان ریلی استان‌های مازندران و گلستان هستیم و این موضوع از اولویت‌های راه‌آهن است.