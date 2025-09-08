به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشورتهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و هند که به ریاست «محمد رضا بهرامی» مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران و «آنند پراکاش» مدیرکل منطقهای وزارت امور خارجه هند در تهران برگزار شد، روند توسعه و ارتقای روابط تهران-دهلی نو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور نمایندگانی از سازمان بنادر، راهآهن، تجارت، بانک مرکزی و جهاد کشاورزی ایران و همچنین سفیر هند در تهران برگزار شد، ابعاد مختلف روابط و همکاریهای دو کشور از جمله در زمینههای مسیرهای ترانزیتی، کریدور بینالمللی شمال-جنوب برای اتصال کشورهای محصور در خشکی به دریا مورد تبادل نظر قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با طرف هندی در خصوص خطوط کشتیرانی و ریلی اعلام کرد.
دو طرف همچنین در خصوص رفع موانع فراروی توسعه روابط دو کشور و همچنین تبادل هیئتهای اقتصادی و همکاری در زمینه کشاورزی، شیلات و قرنطینه گیاهی توافق کردند.
ایران و هند همچنین بیانیهای خبری در این خصوص صادر کردند که متن آن به این شرح است:
۱- نشست سالانه مشورتهای سیاسی مدیران کل وزارتخانههای خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به میزبانی تهران در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. ریاست هیات ایرانی را محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، و ریاست هیات هندی را آناند پراکاش، مدیر کل منطقهای وزارت خارجه هند، بر عهده داشت.
۲- مدیران کل با یادآوری هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک بین دو کشور، بر حرکت در چارچوب تعیین شده توسط رهبران دو کشور در راستای توسعه و تعمیق هر چه بیشتر روابط با هدف تامین منافع متقابل و دستیابی به رفاه و کامیابی مشترک تاکید کردند.
۳- در این نشست روند پیشرفتهای صورت گرفته در همکاریهای دو جانبه در زمینههای مختلف از جمله مواصلات، کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC)؛ موضوعات اقتصادی و مالی، تجاری و بازرگانی و سایر موارد مورد علاقه مشترک مورد بررسی قرار گرفت. فراتر از موضوعات دو جانبه، دو طرف در ارتباط با تحولات منطقهای و جهانی تبادل نظر و بر تقویت همکاریها در قالب سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای و بینالمللی مانند بریکس و شانگهای تاکید کردند.
۴- دو طرف با ابراز خرسندی از برگزاری منظم و سالانه نشست مشورتهای سیاسی در سطح مدیران کل منطقهای، آن را پیش درآمدی بر نشست مشورتهای سیاسی در سطح معاونین سیاسی وزارتخانههای امور خارجه دو کشور دانستند و ضمن تاکید بر حفظ این روند، توافق کردند که هماهنگیهای لازم را در این مسیر انجام دهند.
۵- بر اساس توافق دو طرف، مقرر شد نشست بعدی مشورتهای سیاسی مدیران کل وزارتخانههای امور خارجه دو کشور، در سال آینده به میزبانی دهلی نو در زمانی مورد توافق طرفین برگزار گردد.
