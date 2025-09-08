فعالیت های فرهنگی بخش خصوصی در دزفول بر مدار قانون نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود بهرامپور عصر امروز دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان دزفول که در دفتر امام جمعه برگزار شد اظهار کرد: نگاه مختصر به حوزه فرهنگی شهرستان در گذشته، نبود اعتبار و فقدان برنامه ریزی و فکر راهبردی در حوزه فرهنگی موجب شده تا بخش دولتی متکلف به وظایف خود در حوزه فرهنگی به خوبی عمل نکند و در نتیجه توان، برنامه و مطالبه‌ای در دستگاه‌های فرهنگی شهرستان و دستگاه‌هایی که بنه فرهنگی دارند وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین بخش خصوصی به دلیل اینکه پول و توان دارد وارد صحنه شده و از آنجایی که چارچوبی برای آنها تعریف نشده، نظارتی اتفاق نیوفتاده و دستگاه‌ها به وظایف خود در قبال فعالیت‌های بخش خصوصی عمل نکرده‌اند در نتیجه یک آشفتگی در بخش فرهنگی خصوصی شهرستان رخ داده است که بسیار خطرناک است.

امام جمعه دزفول تصریح کرد: فعالیت فرهنگی بخش خصوصی در دزفول بر مدار قانون نیست به گونه‌ای که هر فردی توانسته در هر حوزه‌ای که علاقه دارد به راحتی و حتی بدون سررشته وارد شود که این افراد معمولاً به دنبال برنامه‌های فرهنگی متناسب با نیاز و ضرورت شهرستان نبوده بلکه صرفاً به دنبال نگاه‌های شخصی و درآمدی هستند

حجت الاسلام بهرامپور با بیان اینکه حوزه فرهنگی شهرستان در بخش خصوصی رها شده و اراده‌ای برای ساماندهی وجود ندارد، گفت: بخش‌های ۱۲ گانه ارشاد همچون حوزه موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر و آن دسته از موضوعاتی که اداره ارشاد می‌بایست پای کار می‌ایستاد و آنها را مدیریت می‌کرد وضعیت خوبی ندارند لذا برخی افراد با اطلاع از ظرفیت و پتانسیل دزفول در این حوزه با برخورداری از پول و توان، جریان‌ها را بر عهده گرفته و معضلات فراوانی ایجاد کرده‌اند.

وی اضافه کرد: اداره اوقاف و هییت امنای مساجد به دلایل مختلف به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند و همین امر موجب شده که مساجد دچار آسیب شده و بر روی ریل درستی حرکت نمی‌کنند، بسیج نیز بعنوان محور پایگاه‌های بسیج هماهنگی لازم را ندارد که همه این مسائل باید واکاوی شوند.

امام جمعه دزفول با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در موضوعات فرهنگی و تربیتی جامعه گفت: اکنون تلفیق مدارس شهرستان، تعداد معلمان و مدارس و نوع فعالیت برخی مراکز علمی و آموزشی آسیب زاست و معضلات زیادی در این حوزه وجود دارد که متاسفانه به خوبی رصد نشده و برای آنها فکر و برنامه‌ای وجود نداشته است که این رویه باید تغییر یابد.

حجت الاسلام بهرامپور با بیان اینکه وضعیت گردشگری شهرستان رها شده است، افزود: وضعیت فرهنگی تفریحگاه علی کله، چالکندی و برخی بوستان‌های ساحلی بشدت نابسامان است و هرچه در این مدت اعتراض کرده‌ایم متاسفانه دستگاه‌ها وظایف خود را به یکدیگر پاسکاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها طی امسال در اواخر هر هفته چند هزار نفر به چال کندی می‌روند در حالی که فعالیت جت اسکی‌ها و حتی شنا کردن در این منطقه خطرناک و غیرقانونی است اما اداره امور آب که متولی این مقوله است با وجود هشدارهای فراوان ما از نصب یک تابلوی شنا ممنوع نیز دریغ کرده در حالی که از قبل از تعطیلات عید طرح‌هایی در این خصوص در جلسات کمیته‌های شورای فرهنگ عمومی ارائه شده است.

امام جمعه دزفول همچنین خاطرنشان کرد: قمش نیز یک صنعت قدیمی آبرسانی دست ساز و یک هنر معماری عالی است که می‌تواند درآمد خوبی از طریق بازدید گردشگران و یا برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در آن داشته باشد اما جدیداً شاهد هستیم که اجرای برخی برنامه‌های خارج از چارچوب عرف و قانون در کنار قمش، این مجموعه را دچار آسیب‌های فرهنگی کرده است‌.

حجت الاسلام بهرامپور با بیان اینکه گذر صدرا از همان بدو افتتاح توسط شهرداری دزفول با استقبال خوب مردم مواجه شده لست، افزود: شهرداری باید از این موضوع به خوبی استفاده کند، بعنوان مثال راه اندازی کانکس‌های مشاوره در حوزه‌های خانوادگی، قضایی و فرهنگی و انجام اقدامات متناسب با نیاز مردم از جمله پیشنهاداتی است که شهرداری باید در دستور کار قرار دهد.

وی یادآور شد: طی چندروز گذشته ۳ کافه در دزفول پلمب شدند که این امر مطالبه یکسال و نیمه بنده از دستگاه‌های اجرایی بوده است.

حجت الاسلام بهرامپور گفت: این ۳ مکان پلمب شده مجوز تجاری و فعالیت ندارند، پیاده روها را به طور کامل تصاحب کرده و از نظر حجاب در وضعیت بسیار اسفناکی قرار داشتند از سویی فعالیت این مکان‌ها تا پاسی از شب ادامه داشت و مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود اما در تمام این مدت دستگاه‌های متولی از انجام وظایف خود در قبال این کافه‌ها و نظارت اصولی بر آنها سر باز زده بودند.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه باید به دنبال ساماندهی مشکلات فرهنگی متعدد شهرستان باشیم، گفت: متولیان دولتی ظرفیت‌ها را نمی‌بینند و گویا هیچ برنامه‌ای نمی‌خواهند داشته باشند لذا بخش خصوصی بر موج سوار می‌شود و از این راه درآمدزایی می‌کند که این حکمرانی صحیح نیست، حکمرانی یعنی دستگاه‌های مکلف باید پای موضوعات باشند و مسئولیت خود در قبال حوزه فرهنگی را بپذیرند.

حجت الاسلام بهرامپور تنها راه نجات و اصلاح ساختار فرهنگی شهرستان را همگرایی عمیق و اعتقاد راسخ به لزوم تغییرات در وضعیت فرهنگی شهرستان دانست و گفت: باید در این زمینه یک اصل کلی بنا شود. در این زمینه با مجموعه انسانی شامل سلایق، نگاه‌ها و برنامه‌های متنوع سر و کار داریم ما باید بتوانیم همه اینها را در کنار هم قرار داده و مرز حلال و حرام را بر اساس شرع و قانون تعیین و رعایت کنیم. در این راستا مرز حرام هیچ‌گونه مجوز فعالیتی ندارد اما تا مرز مکروه می‌توانیم برنامه ریزی داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در حوزه فرهنگسازی نباید آنقدر کوتاهی کنیم که جامعه همراهی نکند بلکه همه دستگاه‌ها و متولیان باید همراهی کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم که لازمه این امر، همزیستی و همراهی عمومی در جامعه است. جامعه حرام را از ما مطالبه نخواهد کرد و اگر بخواهد نیز ما و قانون همراهی نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد.

امام جمعه دزفول عنوان کرد: باید به جای پرداختن به مسائل کوچک و یا برنامه ریزی برای مراسم و برنامه‌های مذهبی، به دنبال ساماندهی وضعیت فرهنگی با فکرها و ایده‌های صحیح در جلسه شورای فرهنگ عمومی باشیم چرا که اگر ما این مهم را انجام ندهیم دیگران با راه و طریق خودشان این امورات را تعریف خواهند کرد.

امام جمعه دزفول در پایان تاکید کرد: همه دستگاه‌های متولی امر فرهنگ باید همراه باشند تا یک صدای واحد از شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیرون بیاید، همه باید اصلاح و صلاح جامعه را در نظر بگیریم و در این راستا ضروری است دستگاه‌ها و مدیران شهرستان به وظایف خود توجه و عمل کرده و از پاسکاری و کم کاری پرهیز کنند.