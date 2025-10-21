به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست با سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان بوشهر اظهار کرد: وظیفه همه ما خدمتگزاران، خدمت بی‌منت به مردم و تلاش برای جلب رضایت آنان است، امروز شخص رئیس‌جمهور همواره در بین مردم حضور دارد و بر این نگاه مردم‌محور تأکید دارد و در شهرستان دشتی نیز همین مسیر را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: از زمان حضور در شهرستان، تمام توان خود را در جهت خدمت به مردم به کار گرفته‌ایم و معتقدم باید از فرصت مسئولیت در مسیر خدمت صادقانه و گره‌گشایی از مشکلات مردم بهره ببریم.

فرماندار دشتی از برگزاری نشست ویژه با سرمایه‌گذاران شهرستان در سطح ملی و استانی در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: این نشست با هدف جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای شهرستان برگزار خواهد شد.

مقاتلی با اشاره به آغاز چندین طرح ابتکاری در سطح شهرستان گفت: این طرح‌ها با هدف ارتباط مستقیم و بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم اجرا شده و بازخورد خوبی در میان شهروندان داشته است.

وی همچنین از شهرستان دشتی به‌عنوان قطب نیروگاه خورشیدی استان بوشهر یاد کرد و افزود: ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه انرژی‌های نو، کشاورزی، گردشگری و صنایع کوچک، فرصت‌های کم‌نظیری برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

فرماندار دشتی با قدردانی از مجموعه شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت شهرستان تصریح کرد: جایگاه این نهاد نظارتی بسیار ارزشمند است و ما خود را در کنار مجموعه‌های نظارتی می‌دانیم، نه در مقابل آن‌ها. هدف مشترک ما، خدمت به مردم و برگزاری انتخاباتی سالم و قانون‌مدار است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و تعامل مثبت میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، بتوانیم مسیر توسعه و رضایت مردم را در شهرستان دشتی هموارتر کنیم.