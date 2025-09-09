حمله پهپادی به ناوگان مقاومت (صمود) در سواحل تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره قطر به نقل از کمیته مدیریت ناوگان مقاومت (صمود) اعلام کرد: کشتی «فامیلی» هدف حمله یک پهپاد آتش‌زا قرار گرفت و آتش‌سوزی در آن رخ داد. به همین دلیل، از شناورها خواسته شده به بندر سیدی بوسعید نزدیک نشوند.

در همین راستا، «تیاگو آویلا» عضو کمیته ناوگان مقاومت (صمود) تأکید کرد هنگام حمله، تعدادی از اعضای تیم روی کشتی حضور داشتند اما همگی نجات یافتند.

از سوی دیگر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی نیز وقوع این حمله را تأیید کرد.

همچنین خبرگزاری رویترز گزارش داد کشتی مورد نظر، حامل اعضای کمیته راهبری ناوگان مقاومت (صمود) بوده است. با این حال، همه سرنشینان و خدمه در سلامت هستند.

ناوگان جهانی مقاومت اعلام کرد که قایق اصلی «خانواده» که اعضای کمیته راهبری ناوگان را حمل می‌کرد، هدف حمله‌ای قرار گرفت که گمان می‌رود توسط پهپاد انجام شده است.

براساس گزارش این ناوگان، قایق با پرچم پرتغال در حال حرکت بود و همه سرنشینان و خدمه در سلامت هستند.

ناوگان جهانی مقاومت افزود: تحقیقات درباره این حادثه در جریان است و به‌محض فراهم شدن اطلاعات بیشتر اعلام خواهد شد.

این ناوگان ادامه داد: اقدامات خصمانه ما را از مأموریت صلح‌آمیز خود برای شکستن محاصره غزه و همبستگی با مردم آن بازنخواهد داشت.

ناوگان جهانی مقاومت اعلام کرد که قایق خانواده (العائله) در نتیجه حمله پهپادی، در عرشه اصلی و مخزن زیرین خود دچار خسارت شده است.