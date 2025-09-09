سازمان ملل خواستار حفاظت فوری از ناوگان صمود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، پس از حمله پهپادی به یکی از کشتی‌های ناوگان جهانی «صمود» در بندر تونس، خواستار حفاظت فوری از بقیه کشتی‌های این ناوگان شد.

آلبانیز در پستی در پلتفرم «ایکس» تأیید کرد که کشتی اصلی ناوگان صمود در حین پهلوگیری در بندر تونس مورد حمله پهپادی قرار گرفته است.

وی بر لزوم حفاظت فوری از دو قایق دیگر که در راه تونس برای پیوستن به ناوگان استقامت هستند، تأکید کرد.

بامداد امروز ناوگان صمود اعلام کرد که یکی از کشتی های این ناوگان در نتیجه حمله پهپادی، در عرشه اصلی و مخزن زیرین خود دچار خسارت شده است. دو قایق از ناوگان مقاومت در راه تونس هستند و نیاز فوری به حفاظت دارند.

کمیته رسانه‌ای ناوگان مقاومت نیز ویدئویی منتشر کرده که لحظه هدف قرار گرفتن قایق مذکور در سواحل تونس را نشان می‌دهد.

در همین راستا، «تیاگو آویلا» عضو کمیته ناوگان مقاومت تاکید کرد، هنگام حمله تعدادی از اعضای تیم روی کشتی حضور داشتند اما همگی نجات یافتند.