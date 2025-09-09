به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «وفا» فلسطین، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن با «کر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس دیدار و گفت‌وگو کرد.

براساس این گزارش، دو طرف در این نشست آخرین تحولات اراضی اشغالی و روابط دوجانبه فلسطین و انگلیس را بررسی کردند.

عباس در این دیدار از مواضع دولت لندن در مخالفت با شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان و سیاست الحاق قدس تقدیر کرد.

وی همچنین تصمیم تاریخی انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش از کنفرانس بین‌المللی صلح در نیویورک را «گامی اصلاحی برای یک ظلم تاریخی» دانست و تأکید کرد اولویت کنونی فلسطین توقف فوری و دائمی جنگ، ورود بدون قید و شرط کمک‌های انسانی برای جلوگیری از نسل‌کشی و قحطی، آزادی اسرا، خروج کامل ارتش اشغالگر از غزه و آغاز بازسازی است.

عباس بر لزوم توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی تأکید و تصریح کرد: نوار غزه بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و این کشور با حمایت عربی و بین‌المللی مسئولیت کامل آن را برعهده خواهد گرفت.

او در اظهار نظری که بیانگر نفرت وی از جنبش حماس است، اقدامات ۷ اکتبر حماس را محکوم کرد و مدعی شد: حماس هیچ نقشی برای این جنبش در حاکمیت آینده وجود نخواهد داشت و باید سلاح خود را تحویل دهد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگر بر پایبندی به راه‌حل دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ به مرکزیت قدس شرقی تأکید کرد.

در مقابل، نخست‌وزیر انگلیس نیز بر ضرورت پایان فوری جنگ، آزادی تمام اسرا و ارسال گسترده کمک‌های انسانی به غزه تأکید کرده و بار دیگر راه‌حل دو دولتی را تنها مسیر تحقق صلح و ثبات پایدار در منطقه دانست.