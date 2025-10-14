استارمر: ویرانی ها در غزه غیرقابل توصیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کر استارمر، نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: منتظر آزادی اجساد کشته شده (صهیونیست‌ها) از غزه هستیم. … تخریب و کشتار در نوار غزه پایان یافته و کمک‌رسانی آغاز شده است. ما باید سریع‌تر کمک‌های بیشتری را به نوار غزه برسانیم. امضای توافق‌نامه پایان جنگ در نوار غزه در شرم الشیخ تاریخی بود.

نخست وزیر انگلیس بدون محکوم کردن جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه ادامه داد: ما باید در مرحله بعد بر اجرای طرح صلح خاورمیانه (غرب آسیا) تمرکز کنیم. ویرانی‌ها در غزه غیرقابل توصیف است و نیاز به تلاش بین المللی دارد. ما برای اجرای کامل طرح صلح ۲۰ ماده‌ای خاورمیانه تلاش خواهیم کرد. ما به همکاری نزدیک با تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد اصلاحات ضروری که باید انجام دهد، ادامه خواهیم داد.

کر استارمر، در این خصوص ادعا کرد: ما آماده‌ایم تا در خلع سلاح حماس و از بین بردن قابلیت‌های آن نقش ایفا کنیم! ما فرصتی برای اجرای راه حل (موسوم به) دو دولتی داریم و کاملاً به انجام این کار متعهد هستیم!